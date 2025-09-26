Estudiantes venía de perder 2 a 1 en Río de Janeiro, pero en La Plata logró revertir el marcador con gol de Gastón Benedetti, igualando la serie 2 a 2. Tras finalizar los 90 minutos en el UNO, el cotejo se definió por penales.

Ads

Desde los 12 pasos Flamengo se impuso con su arquero, el argentino Agustín Rossi, como figura.

Ahora los cariocas enfrentarán a Racing en semifinales, primero en Brasil, y la vuelta en el Cilindro de Avellaneda. La Academia es el único equipo argentino que aún permanece en la Copa Libertadores.

Ads

Agustín Rossi, el héroe de Flamengo 🇧🇷 ante Estudiantes en la tanda de penales para clasificarse a semis de la #Libertadores pic.twitter.com/x7Ta3tCW8J — VSports Team (@VSportsTM) September 26, 2025

Ads