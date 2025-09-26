Copa Libertadores: Estudiantes quedó eliminado por penales ante Flamengo en La Plata
El Pincha ganó su partido como local por la mínima diferencia y dejó la serie 2 a 2; no obstante, desde los 12 pasos los brasileños lograron el pase a semifinales, donde se medirán con Racing.
Estudiantes venía de perder 2 a 1 en Río de Janeiro, pero en La Plata logró revertir el marcador con gol de Gastón Benedetti, igualando la serie 2 a 2. Tras finalizar los 90 minutos en el UNO, el cotejo se definió por penales.
Desde los 12 pasos Flamengo se impuso con su arquero, el argentino Agustín Rossi, como figura.
Ahora los cariocas enfrentarán a Racing en semifinales, primero en Brasil, y la vuelta en el Cilindro de Avellaneda. La Academia es el único equipo argentino que aún permanece en la Copa Libertadores.
