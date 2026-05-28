En la última fecha de la fase de grupos y obligado a ganar, Platense sorprendió al Corinthians y se impuso en Brasil por 2 a 0 con un doblete de Franco Zapiola.

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Como líder del grupo quedó Corinthians, que a pesar del resultado con el Calamar, acumuló 11 puntos. Quedaron afuera Independiente Santa Fe, con ocho unidades, que pasó a la Conmebol Sudamericana y Peñarol, con tres.

El combinado de Vicente López está disputando la Libertadores por primera vez en su historia, después de clasificar tras ganar el Torneo Apertura 2025.

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Tremendo golazo de Zapiola para que Platense le esté ganando 2-0 a Corinthians en Brasil.

Con este resultado se mete en octavos de final.pic.twitter.com/FLN47Vc4Fb — POTRERO • Datos & Fútbol (@potrero_app) May 28, 2026

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