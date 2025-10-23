Tras 28 años, Racing busca jugar una final de Copa Libertadores. Pero no arrancó la serie con el pie derecho, ya que no pudo mantener en empate en Brasil y cayó 1 a 0 ante Flamengo.

No obstante, se definirá el pase a la final en el Cilindro de Avellaneda, donde la Academia podrá hacer valer la localía.

El gol del partido lo anotó Jorge Carrascal, sobre el cierre de los 90, tras un rebote en el defensor Marcos Rojo. El arquero de Racing, Facundo Cambeses, fue la figura del cotejo.

“En nuestra casa, con nuestra gente, vamos a dar vuelta la serie y llegar a la final”, dijo Bruno Zuculini luego del encuentro en el Maracaná.

