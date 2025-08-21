El partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América terminó en un brutal escándalo a raíz del ataque de la hinchada de la U. de Chile a la de Independiente. Los locales terminaron respondiendo y el partido debió ser suspendido.

Cuando se jugaba la segunda parte, y ambos equipos se encontraban igualados en el marcador 1 a 1, comenzaron los problemas en las tribunas. La terna arbitral decidió frenar el encuentro y expulsar a la facción chilena, pero poco después los locales tomaron la tribuna de la visita y todo se terminó de desmadrar.

Si bien no se registró comunicación oficial, trascendió que hubo múltiples heridos por los enfrentamientos.

El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes. — C. A. Independiente (@Independiente) August 21, 2025