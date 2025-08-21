Copa Sudamericana: Partido suspendido en Avellaneda por incidentes entre hinchas de Independiente y la U. de Chile
Tras un plazo de espera, finalmente el arbitraje decidió parar el encuentro después de echar a la facción chilena del estadio tras haber atacado a los locales con bombas de estruendo y proyectiles.
El partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América terminó en un brutal escándalo a raíz del ataque de la hinchada de la U. de Chile a la de Independiente. Los locales terminaron respondiendo y el partido debió ser suspendido.
Cuando se jugaba la segunda parte, y ambos equipos se encontraban igualados en el marcador 1 a 1, comenzaron los problemas en las tribunas. La terna arbitral decidió frenar el encuentro y expulsar a la facción chilena, pero poco después los locales tomaron la tribuna de la visita y todo se terminó de desmadrar.
Si bien no se registró comunicación oficial, trascendió que hubo múltiples heridos por los enfrentamientos.
