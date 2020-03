El problemas con las aerolíneas continúa siendo el mismo. Si bien se desalienta a los turistas a viajar al extranjero, las empresas no están dispuestas a devolver el dinero de los pasajes, lo que provoca que mucha gente termine optando por realizarlo. Ahora, ante las cancelaciones, las firmas aéreas continúa volcando información confusa para no confirmar de manera fehaciente que no reintegrarán el pago de los tickets por vuelos cancelados. "Es un problema que excede a Aerolíneas Argentinas", se justificaron desde la empresa estatal en declaraciones a LaNoticia1.com.