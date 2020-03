"Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse", dijo el mandatario Alberto Fernández en un posteo que incluyó una nota donde se reflejaba la llegada de muchos turistas a Monte Hermoso.

"Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. ¡Cuidate y cuidalos!", sentenció el Presidente.

Este lunes, el acceso a la localidad registró una larga fila de vehículos, y el municipio tuvo que montar un operativo constante con control de temperatura y una declaración jurada.