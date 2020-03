El ingreso único a la localidad balnearia del sudoeste bonaerense Monte Hermoso lució atestado de vehículos como si fuera un día de temporada turística en medio de la crisis del coronavirus y la emergencia sanitaria vigente.

Por ello el municipio debió montar al ingreso por ruta provincial 78 un puesto de control con una declaración jurada, como sucede en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con nombre, apellido y DNI donde el viajante dice que no estuvo en contacto con ninguna persona que haya estado en un país con coronavirus ni ningún síntoma. Además enfermeras controlan la temperatura.

"Si no estuvieron en contacto con nadie ni presenta síntomas, se da el acceso a la ciudad", informó el intendente Alejandro Dichiara. El operativo está montado todos los días y las 24 horas.

No obstante, pese a las declaraciones de Dichiara, la comuna dispuso una campaña para que la gente se quede en sus hogares. "No estamos de vacaciones", es la consigna. También se habilitó el número 02921 481 583 para denunciar a quien no cumpla con la cuarentena obligatoria.