La conmovedora historia de Gustavo Marín, el médico con COVID-19 que fue dado de alta y temió haber contagiado a sus pacientes en tres ciudades

Fue enfermero desde los 17 años y médico a los 23. Ingresó a la Facultad durante la dictadura. Es hijo de un ex empleado de Somisa que tras resistirse a la privatización en tiempos de Menem salvó del corralito su dinero. Su familia se acostumbró a la adrenalina de la ambulancia y las emergencias constantes hasta que su propensión a la obesidad lo obligó a escuchar la señal de alarma que le daba su propio cuerpo. Pertenece al "grupo de riesgo" y cuando lo internaron pensó que no regresaría a su casa. "Los médicos convivimos con la vida y con la muerte todos los días, no sabemos cuandos nos toca, pero saber que podría haber contagiado a alguien era mi única preocupación", dijo. La emoción de los aplausos y vivas del personal de la clínica cuando su silla de ruedas lo llevó a la parte trasera del mismo vehículo en el que le salvó la vida a muchos pacientes.

Gollán apoyó a profesionales de salud luego de la protesta: "No es conveniente la judicialización"

Daniel Gollán reconoció que el sistema de salud de la Provincia "por ahora está bien" y detalló que hay una reserva de camas "muy grande", porque "la enorme mayoría de los casos son leves". Además advirtió con crudeza que si se levanta la cuarentena, "en 15 días vamos a tener cadáveres apilándose", luego de la protesta anti aislamiento de este sábado

Test de Coronavirus del intendente de Campana dio negativo

Un colaborador cercano de Sebastián Abella había dado positivo. El jefe comunal presentó síntomas y por ello se realizó el test.

Cuarentena: Rivadavia y Daireaux autorizan las reuniones familiares en domicilios

Ya son siete los distritos bonaerenses que autorizan los encuentros de personas en domicilios, ya sea familiares o de niños y adolescentes. Se detalló que estos encuentros son autorizados solo con vecinos del distrito en ambos casos donde no hay casos activos de coronavirus a la fecha. En Daireaux solo los domingos y en Rivadavia también los feriados.

Desplome inmobiliario por la cuarentena: En la Provincia de Buenos Aires se firmó una sola escritura en abril

Además en abril solo se contabilizaron tres hipotecas lo cual representa un caída casi total del 98,8 por ciento. Si bien flexibilizaron las oficinas, no cuentan con permiso para mostrar las propiedades en forma presencial lo que limita la posibilidad de concretar las operaciones.

Cuarentena total: Vecinos de Villa Azul recibirán tarjetas telefónicas

Se entregarán gratuitamente 3000 tarjetas para las líneas móviles relevadas en el barrio. Es gracias a un convenio firmado entre los municipios de Avellaneda y Quilmes con el Ente Nacional de Comunicaciones.

Coronavirus: Cierre preventivo del hipermercado Jumbo de Morón por un caso positivo en empleado

El local fue evacuado para su desinfección. El caso fue confirmado en un empleado del sector de fiambrería.