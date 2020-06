Línea Mitre: Cómo es el sistema de reserva para viajar en el tren de Provincia a Capital

La APP se llama "Reservá tu viaje". Es para los trabajadores esenciales que utilicen el ramal Tigre con dirección a la Ciudad y en hora pico. Es una prueba piloto que busca extenderse a todos los trenes.

Odisea de beneficiarios del primer IFE: Por web les figura que ya cobraron pero eso nunca sucedió y temen estafas

Hay casos con errores de datos que pueden retrasar las liquidaciones, otros con problemas de cruce de información o registro pero hay experiencias insólitas de trabajadores desempleados, no registrados o monotributistas que desde la web de Anses se anuncian como liquidados y nunca fueron cobrados por sus beneficiarios. La atención telefónica dilata los plazos con respuestas absurdas y nula resolución. Con el anuncio del segundo bono de 10.000 pesos, aparecen titulares que no percibieron el primero y no saben por qué o sospechan que pudieron ser víctimas de fraude. Ya hay una fiscalía que recibió denuncias en territorio bonaerense.

La insólita respuesta de un colegio privado en Luis Guillón al pasacalle de padres que reclaman descuentos en las cuotas

Los padres del Instituto Mariano Moreno colgaron un pasacalle frente al edificio para reclamar descuentos en las cuotas del colegio. Desde la escuela se filtró la emisión de un supuesto comunicado interno que califica de "inadaptados y cobardes" a los que colgaron el cartel. Piden "empatía" de las autoridades.

Coronavirus: Primer caso en un trabajador de la salud del Hospital Virgen del Carmen de Zárate

En Zárate se aislaron a 21 contactos estrechos. El profesional también cumple guardias en el área de internación del Hospital Emilio Ruffa de San Pedro.

Cuarentena en Mar del Plata: Surfistas, nadadores y skaters piden volver a sus hábitos deportivos

Los deportistas realizaron una protesta en la zona de Torreón del Monde. Piden que los habiliten a realizar sus prácticas. "Lo pedimos por nuestra salud mental y corporal", justificaron.

Cuarentena: Lotería informó que en 53 municipios autorizaron reabrir las agencias de quiniela

También elaboraron un protocolo para volver a funcionar. Los municipios habilitados hasta el momento son Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Berisso, Bolivar, Brandsen, Campana, Carlos Casares, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Las Heras, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Lomas de Zamora, Magdalena, Mar Chiquita, Olavarria, Pellegrini, Pergamino, Puán, Ramallo, Rauch, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Isidro, San Miguel, San Pedro, Suipacha, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres de Febrero y 25 de Mayo.

Tandil: Reabren alojamientos turísticos para trabajadores exceptuados

El distrito conducido por Miguel Lunghi de Juntos por el Cambio avanzó en la apertura de hotelería para las personas que cumplan tareas esenciales. Los establecimientos no podrán habilitar espacios comunes.

En General Villegas bajaron los sueldos de los recolectores y dos camiones de basura aparecieron incendiados

Dos camiones recolectores de residuos aparecieron incendiados en menos de una semana. Desde la Comuna creen que se podría tratar de un sabojate. Sospechan que los ataques podrían estar asociados a la decisión del Intendente Eduardo Campana, de Juntos por el Cambio, quien resolvió suspender el pago de horas extras en medio del contexto de coronavirus.

Confirman primer caso de Covid-19 en Carmen de Areco: "Oremos para que estemos protegidos", dijo el Intendente Villagrán

El jefe comunal confirmó el primer caso de coronavirus positivo en la ciudad. Acompañado por Lorena Damiano, directora de Salud local, explicó que se trata de una persona que tuvo contacto estrecho con un covid positivo de la granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento. El alcalde del Frente de Todos aseguró que "el virus no está ciruculando en Carmen de Areco" pero llamó a ser responsables para que no se propague.