Irregularidades en el IFE: Temen estafas con falsas identidades y liquidaciones a beneficiarios que no cobraron los 10.000 pesos

El común denominador de los casos es que ninguno percibió el Ingreso Familiar de Emergencia que otorgó el gobierno y que lo advirtieron tras el anuncio de una segunda tanda de depósitos. Algunos beneficiarios constataron que la web oficial dice que "el dinero fue depositado" pero no está. Otros confiaron el trámite a "facilitadores" y fueron estafados. Un tercer grupo sufrió el robo de su identidad virtual y se quedó sin nada. El Anses aún no ha anunciado un modo de reclamo y las llamadas al 130 no resuelven los casos fraudulentos.

Coronavirus: Olavarría pasó de 3 casos a 7 en 24 horas y Galli tuvo que cambiar de opinión sobre la cuarentena

El municipio que gestiona Ezequiel Galli reportó 4 nuevos casos este miércoles, más del doble de lo que tenía en total hasta el momento. El propio Intendente confirmó la situación. "Sabíamos que podía suceder", dijo. Horas antes había pedido flexibilizar la cuarentena, pero luego de conocerse los contagios, indicó: "No habrá más pedidos (de apertura del aislamiento) a Provincia hasta que todo esté controlado".

Ishii: "Si Alberto no hubiera entregado ayuda a la gente el país ya hubiera estallado peor que Estados Unidos"

El Intendente de José C. Paz, uno de los municipios más afectados por la pandemia en la Primera Sección, elogió la gestión del presidente frente al Covid-19. El jefe comunal del Frente de Todos aseguró que el mandatario "está haciendo las cosas bien" y consideró que "sin la ayuda económica el país hace tiempo hubiera estallado peor que en Estados Unidos".

Kicillof se reunió con intendentes de la tercera sección antes del anuncio de una nueva prórroga de la cuarentena

Se analizaron las posibilidades de apertura de comercios barriales". También se dialogó sobre las ayudas económicas que cada comuna recibe por parte de provincia. Estuvieron los jefes comunales de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

Flexibilización en General Villegas: Cómo es la vuelta de las reuniones familiares de hasta 10 personas

El distrito no registra casos positivos de COVID-19 y la "nueva normalidad" está más cerca. Es fundamental la responsabilidad individual y el respeto del protocolo propuesto para que estos encuentros se puedan llevar a cabo y no deban volver para atrás. Cuáles son los requisitos y las modalidades.

Oficializaron creación de Comité de Expertos que asesora a Gollán sobre coronavirus: Quiénes lo integran

Colaboran "en la implementación de medidas que resulten adecuadas para direccionar el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad de Coronavirus", según la resolución del Ministerio de Salud bonaerense. Tiene cinco integrantes y son Luis Alberto Cámera, Mariano De la Serna, Hugo Milione, Pascual Rubén Valdez y Maximiliano Wilda. se desempeñarán con carácter "ad honorem".

"Lobería no es eso": La respuesta de la familia del único caso de coronavirus en el distrito tras los piedrazos a su casa

En un mensaje a la comunidad, escribió una de las integrantes de la familia: "Gente querida, no se queden con las piedras de anoche. Edifiquen sobre ellas desde el amor". Se trata de una trabajadora del Hospital Municipal de Lobería.

Coronavirus en Las Flores: Desde hoy el municipio exige un calco a los automovilistas para poder ingresar a la ciudad

El personal de la Dirección de Tránsito Municipal comenzará a incorporar una identificación a todos los vehículos con la leyenda "Vehículo ciudad de la Las Flores". El calco será indispensable para poder ingresar por los accesos a la ciudad. El distrito que gestiona Gelené por ahora tiene un solo caso de Covid-19.

El Intendente Bertellys confirmó el primer caso de coronavirus en Azul y alertó que "puede haber más contagios"

Así lo anunció anoche el jefe comunal del Frente de Todos en conferencia de prensa. Se trata de un paciente que trabajador esencial del Parque Eólico Los Teros que llegó esta semana a la ciudad.

Cuarentena en Chivilcoy: 652 comercios no pagarán tasa de seguridad e higiene

El beneficio impositivo va desde la cuota tres hasta las seis inclusive según anunció el intendente Guillermo Britos de Consenso Federal. Hay rubros que quedan afuera de la medida municipal.

Tigre: Zamora presentó diez nuevos respiradores para el Hospital Municipal de Benavídez

Los aparatos están destinados a pacientes críticos que requieran ventilación mecánica. Estarán a disposición para ser utilizados en caso de que el Hospital Provincial de General Pacheco alcance su capacidad operativa de cuidados intensivos. Cuatro de ellos fueron aportados por el Gobierno provincial.