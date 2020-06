Total de casos confirmados en el país: 23373. En Provincia 756 nuevos positivos sumando un total de 10968. Se registran 765 muertos en total (24 nuevos; 15 de Provincia). Zárate, Baradero y San Pedro en alerta por contagios en Toyota: Cómo son los turnos y qué medidas se toman. Preocupa el brote de coronavirus en supermercados del AMBA: Ya registran cerca de 200 casos. Pilar: Municipio acusó a Jumbo de no haber cumplido con los protocolos. San Vicente llora la muerte de Dalma, la nena que padeció la pobreza antes de que el Covid la empujara a la muerte. Punta Indio no avanza de fase pese a no haber tenido casos de coronavirus. Bucca insiste con que los testeos son insuficientes.