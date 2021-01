El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque dio positivo de Covid-19 mientras estaba aislado por ser contacto estrecho de otro caso confirmado.

"Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo. Estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos", anunció en redes sociales.

Es el tercer caso en un ministro del gabinete de Axel Kicillof junto al de la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, y el de Seguridad, Sergio Berni. El gobernador se aisló en dos ocasiones por ser contacto estrecho pero dio negativo.