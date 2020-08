En los últimos días, en el municipio del partido bonaerense de Tres de Febrero se encendieron las alarmas sanitarias. Es que, el Intendente Diego Valenzuela informó que había tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo por coronavirus. Luego de un estudio, el jefe comunal de Juntos por el Cambio anunció que dio negativo al test correspondiente.

"Hoy fui hisopado por haber estado en contacto estrecho con una persona que dio positivo de COVID-19. No tengo síntomas y debo esperar aislado en mi domicilio. No tendré actividades presenciales en cumplimiento del protocolo y en espera del resultado. ¡Sigo trabajando y activo desde casa!”, había manifestó Valenzuela por medio de sus redes sociales.

Inmediatamente, el periodista fue sometido a la realización del hisopado para verificar si, a raíz de dicho contacto, él también había contraído del virus. Finalmente, en la noche de este martes, el alcalde confirmó: "El hisopado que me hice ayer dio negativo, así que me vuelvo a poner en marcha. ¡Gracias a todos los que se preocuparon y me mandaron su afecto!"

Valenzuela se suma a la lista de Intendentes que fueron hisopados. Anteriormente se habían hecho el test Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Mayra Mendoza de Quilmes, Néstor Grindetti de Lanús, Gustavo Menéndez de Merlo, Martín Yeza de Pinamar (que dieron positivo), Fernando Moreira de San Martín, Jorge Macri de Vicente López y Lucas Ghi de Morón (que dieron negativo).