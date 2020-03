El primer caso confirmado de Coronavirus en Bahía Blanca fue confirmado por las autoridades sanitarias, confirmó el secretario de Salud de la Municipalidad, Pablo Acrogliano.

Acrogliano aclaró que "no se dieron nuevos casos sospechosos", y dijo que "uno de los que estaba en cuarentena dio positivo", sobre el joven de 27 años internado en el Hospital Municipal que el pasado fin de semana llegó procedente de los Estados Unidos con fiebre y tos. Cabe recordar que en ese distrito falleció una mujer con síntomas aunque no se sabía si tenía o no el Covid-19.

"Está muy bien, desde que ingresó estaba con síntomas leves y los otros pacientes están estables también. Lo que estábamos esperando y para lo cual nos venimos preparando ha llegado. Empezaremos a registrar casos y es importante estar informados", dijo el profesional, según publica La Brújula 24.

Desinfección en los espacios públicos vacíos. (Foto: Municipio)

Además, el funcionario comentó que hay 502 personas bajo constante monitoreo. Se trata de personas que viajaron al exterior o que estuvieron en contacto con casos sospechosos.