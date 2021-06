La subsecretaria de Gestión de la Información de la Provincia, Leticia Ceriani, aseguró que 8.600 bonaerenses no pudieron acreditar ser grupo de riesgo” al momento de inocularse y se negaron a firmar la declaración jurada. Por lo tanto, no fueron vacunados

“Hasta ahora llevamos vacunados en la provincia casi 2 millones 200 mil personas de los grupos de riesgo y detectamos 8.686 casos en los que las personas no llevaron esa documentación o no la tenían en el momento de ir a vacunarse, y cuándo se les ofreció firmar la declaración, no lo aceptaron tampoco”, explicó Ceriani.

La funcionaria de Kicillof afirmó que “entendemos que son personas que se equivocaron o falsearon los datos del registro para acceder a la vacunación antes de lo que les correspondía”.

“En esos casos, las personas no fueron vacunadas y rechazadas en esa instancia de la admisión de las postas de vacunación”, detalló.

Las personas que son de riesgo deben acreditar con certificados personales al momento de presentarse en el vacunatorio designado.