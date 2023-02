Un puñado de productores rurales reclamaron frente a las oficinas del intendente Lisandro Matzkin. El manifestación fue encabezada por Santiago Bertolotto quien hace das fue noticia tras protestar colgando dos cabezas de terneros que habían sido faeanados.

“Es un reclamo, hay una nota presentada el martes solicitando al Intendente, ediles, fuerzas de seguridad y patrulla, una reunión con productores, por los casos de abigeato, e incluidos los casos de inseguridad, de robo permanente de motos, bicicletas, y puñaladas a la salida de locales nocturnos” dijo Bertolotto al orden.com.

El jefe comunal ya se había referido al reclamo de este productor. Si bien no lo minimizó tampoco tomó cartas en el asunto: “A mí me han faenado siendo productor durante los últimos cuatro gobiernos, con intendentes distintos, incluso estando yo como Intendente me han faltado animales”, aseveróel intendente.

Desde la explanada municipal, Bertolotto insistió: “No me parece que sea tan grave generar una reunión con productores. Es su deber como funcionario público y jefe del partido, darnos una reunión. Nosotros no somos empleados de ellos, ellos son empleados nuestros, para eso pagamos impuestos”.

“Hay otros productores que luchan contra la sequia, impuestos, cada uno tiene sus cosas y nadie quiere que se le metan al campo y le roben nada. Solamente queremos una reunión con el Intendente, el año pasado la tuvimos con él y con Casey”, cerró el productor rural.