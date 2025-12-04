#Alerta

Volcó un camión en #Panamericana (@lapanaweb) ramal Campana km 41,5, altura Ing. #Maschwitz

Transportaba aceite comestible que se desparramó

Hay #Corte total al #Tránsito en ambos sentidos de circulación.

El camionero fue trasladado a un centro de salud pic.twitter.com/9S0Cm088uP — Walter Verst 🏆🦑⭐️ (@WalterVerst) December 4, 2025

Un camión volcó esta madrugada en la Autopista Panamericana y quedó atravesado sobre la traza, lo que obligó a aplicar un corte total en el Ramal Campana, a la altura de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar. El siniestro se registró a la altura del kilómetro 41,5, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, y provocó fuertes demoras para quienes viajaban desde el norte bonaerense.

AHORA I Volcó un camión en el ramal Campana de la Panamericana, en el km 41,5, altura Ingeniero Maschwitz, y el corte de la circulación del tránsito es total en ambos sentidos de circulación. El chofer del vehículo fue trasladado a un centro de salud. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/nLZiXmyTzL — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 4, 2025

Según las primeras informaciones, el conductor logró salir por sus propios medios y fue trasladado a un centro de salud local para una mejor evaluación médica. Desde temprano trabajaban en el lugar los Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz, dos ambulancias, personal de la Policía de la Provincia, Policía Municipal y operarios de Autopistas del Sol.

⭕ Caos total en Panamericana: volcó un camión de aceite y terminó obstruyendo los dos carriles y derramando la carga



🚒 Bomberos trabajan en el lugar



📲 Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/wV4GpysR15 — C5N (@C5N) December 4, 2025

De acuerdo con lo informado por el canal TN, el camión transportaba aceite comestible, por lo que se realizaban tareas de limpieza sobre la calzada para retirar el material derramado.

