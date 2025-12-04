Corte total en Panamericana por el vuelco de un camión en el ramal Campana
El camión quedó cruzado sobre la autopista y el tránsito fue desviado a las colectoras. Hubo demoras intensas desde la madrugada. El conductor está fuera de peligro.
Un camión volcó esta madrugada en la Autopista Panamericana y quedó atravesado sobre la traza, lo que obligó a aplicar un corte total en el Ramal Campana, a la altura de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar. El siniestro se registró a la altura del kilómetro 41,5, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, y provocó fuertes demoras para quienes viajaban desde el norte bonaerense.
Según las primeras informaciones, el conductor logró salir por sus propios medios y fue trasladado a un centro de salud local para una mejor evaluación médica. Desde temprano trabajaban en el lugar los Bomberos Voluntarios de Ingeniero Maschwitz, dos ambulancias, personal de la Policía de la Provincia, Policía Municipal y operarios de Autopistas del Sol.
De acuerdo con lo informado por el canal TN, el camión transportaba aceite comestible, por lo que se realizaban tareas de limpieza sobre la calzada para retirar el material derramado.
