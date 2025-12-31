En medio del calor extremo y a pocas horas de la celebración de Año Nuevo, un masivo corte de luz dejó sin servicio a cientos de miles de usuarios del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Durante la madrugada, el pico de afectados rozó el millón de usuarios, principalmente en el área de concesión de Edesur, según datos oficiales del ENRE.

Ads

Con el correr de las horas, el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual. Sin embargo, minutos después de las 8.00 de la mañana de este miércoles, todavía se registraban más de 19 mil usuarios sin luz en Edesur y cerca de 500 en Edenor, de acuerdo al organismo regulador.

INFORMACIÓN IMPORTANTE‼️



Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.



Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.



El suministro será restablecido en etapas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

Fuerte impacto en el sur del conurbano

En la provincia de Buenos Aires, los cortes se sintieron con mayor intensidad en distritos del sur del Gran Buenos Aires, como Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Esteban Echeverría, donde en conjunto se contabilizaron más de 11 mil usuarios afectados en las primeras horas del apagón.

Ads

Desde Edesur explicaron que el problema se originó por una falla en la Subestación Bosques, lo que provocó interrupciones en distintas subestaciones tanto del conurbano como de la Ciudad. A través de sus redes sociales, la empresa aseguró que las cuadrillas técnicas trabajaron durante toda la noche y que la reposición del servicio se realizó “por etapas”.

La Plata, otra vez sin luz

Más allá del AMBA, La Plata volvió a quedar en el centro de la escena. Por segundo día consecutivo, un apagón afectó a Tolosa y a sectores del Casco Urbano, La Loma, Los Hornos y San Carlos, en una jornada marcada por temperaturas agobiantes y sin alivio nocturno.

Ads

Según el reporte del ENRE, cerca de la 1 de la madrugada aún había más de 20 mil usuarios sin suministro. Durante varias horas, además, la web del organismo presentó fallas, lo que impidió seguir la evolución del corte en tiempo real.

Quejas, redes sociales y calor récord

El apagón rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde el hashtag #SinLuz se convirtió en tendencia nacional. Hubo reclamos, bronca y también ironías ante una situación que se repite cada verano en el territorio bonaerense.

Todo ocurrió en el marco de una ola de calor histórica. Este lunes 30 de diciembre, la temperatura máxima alcanzó los 36,9 grados, y cerca de la medianoche el descenso fue mínimo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el último día de 2025 podría ser el más caluroso de la semana, con una máxima cercana a los 39 grados, lo que mantiene en alerta al sistema eléctrico en toda la provincia de Buenos Aires.

Ads