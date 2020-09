El intendente Julio Marini se mostró preocupado por la situación epidemiológica de su municipio. Aseguró que hicieron una ordenanza para “aplicar multas” y que la Fiesta de Frambuesa está suspendida en el distrito de 20 mil habitantes.

“Hicimos una ordenanza para aplicar multas a quienes hacen reuniones familiares o sociales. No queríamos hacer esto para cobrar multas, pero no había manera de pararlos y este fin de semana se notó que se había suspendido todo. Sucede que hay un grupo minúsculo que desestima la situación y no se alinea a la necesidad que tenemos de cuidarnos entre todos y evitar que colapse todo”, expresó Marini a LU24.

El municipio registra 41 casos activos de coronavirus. “Ojalá se pare ahí porque la situación nos preocupa mucho, porque tenemos un solo efector de salud y realmente veníamos muy bien y en estas últimas semanas han aumentado el nivel de casos. Esta cantidad es entre Barker y Juárez y dos están en terapia intensiva, y muchos en aislamiento en su casa”, detalló el jefe comunal.

“La Fiesta de la Frambuesa está suspendida y la Plaza Inquieta también. La de la despedida del año con la cooperadora del hospital también, pero no quedaba otra opción”, aclaró Marini.