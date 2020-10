El municipio conducido por Lisandro Matzkin no pasa su mejor sanitario aunque sigue en fase 4. El jefe comunal afirmó que buscan ampliar el número de camas pero no van a aplicar restricciones a la circulación.

"Nos queda una sola cama disponible y estamos trabajando para ampliar ese número en las próximas horas", afirmó Matzkin en diálogo con Panorama en LU2.

A pesar de la situación sanitaria, Matzkin, aseguró que “no estamos analizando aplicar nuevas medidas de restricción". Su distrito tiene 93 casos activos de coronavirus, 266 recuperados y 1 fallecidos.

"Entendemos que la situación económica de las familias es muy grave como para dejarlas sin ingresos. Las medidas hay que enfocarlas hacia los grupos de riesgo", expresó el intendente de Cambiemos.

En ese sentido, agregó que “no pedimos que no salgan de sus casas o que no vayan a los espacios públicos, pero sí que no compartan el mate o una bebida del mismo envase. Es algo mínimo que se puede hacer sin mayores esfuerzos".