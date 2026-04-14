El conflicto de los transportistas en la Ruta Nacional 33 continúa sin resolución y suma cada vez más camiones. Trabajadores de América y la región mantienen el paro en reclamo de una recomposición de tarifas que, aseguran, quedó completamente desactualizada frente al aumento de los costos.

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“Seguimos igual que el primer día porque no tenemos respuesta aún”, sostuvo Cristian, uno de los referentes de la protesta, en diálogo con el medio local MasterNews. Según explicó, ya mantuvieron al menos tres reuniones —con la Sociedad Rural, productores y acopios— pero ninguna prosperó. “Las propuestas que nos hicieron son totalmente insuficientes”, remarcó.

En la misma línea, otro trabajador llamado Franco describió el momento como crítico y pidió apoyo al resto del sector. “Estamos pasando por una situación muy complicada. Esto no da para más, estamos pidiendo algo justo para todos los camioneros”, afirmó.

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El principal punto de conflicto es el valor de las tarifas. Los transportistas aseguran que los incrementos ofrecidos no acompañan la suba de los costos. “Nos aumentaron mil pesos, pero el gasoil subió casi un 300%. Así no se puede trabajar”, advirtió Cristian. Franco agregó que, en esas condiciones, muchos viajes ya ni siquiera cubren los gastos básicos.

A esto se suma otra problemática que denuncian desde el sector: en algunos casos, los camiones quedan cargados durante días en los acopios, sin poder descargar, lo que profundiza las pérdidas económicas.

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Un reclamo que se sostiene con apoyo

Mientras pasan los días, la protesta se vuelve cada vez más difícil de sostener. Muchos transportistas llevan jornadas enteras sin trabajar y dependen de la ayuda de vecinos y comerciantes.

“Hay compañeros que están desde el primer día, y eso es lo que nos da fuerzas para seguir”, contó Cristian. Por su parte, Franco destacó la solidaridad de la comunidad: “La comida llega gracias a la gente del pueblo. Nos vamos turnando para aguantar”.

Pese a la magnitud del reclamo, aclararon que la protesta se desarrolla de manera pacífica y sin interrupciones del tránsito. “No se corta la ruta, la gente circula normal. Solo explicamos la situación”, señalaron.

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Con el conflicto abierto, los transportistas esperan una respuesta en las próximas horas tras una nueva instancia de negociación. Sin embargo, advierten que, si no hay avances, continuarán con la medida. “Estamos luchando por todos y necesitamos que se sumen”, concluyeron.