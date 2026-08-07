Rivadavia
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Crece el conflicto en la Ruta 33: transportistas llevan casi dos semanas de paro y no hay acuerdo por tarifas
Rivadavia: El intendente Martínez creó la Secretaría de Seguridad y pondrá al frente a un ex Comisario Mayor
Rivadavia: El intendente anunció la publicación de los recibos de sueldo de funcionarios del Ejecutivo
En Rivadavia, dos funcionarios del intendente Martínez mostraron sus recibos tras denuncias por "cobros indebidos"
Intendentes de Trenque Lauquen, Rivadavia y Villegas reclaman a Vialidad Nacional la "reparación urgente" de la Ruta 33
Tres intendentes bonaerenses de distintas fuerzas políticas se plantan ante Milei por la ruta 33: "Está detonada"
Resultados elecciones bonaerenses 2025: Con el 46% de los votos, la lista de Juanci Martínez se impuso en Rivadavia
Elecciones bonaerenses: El intendente de Rivadavia presentó a sus candidatos a Concejales y Consejeros escolares
Kicillof en Rivadavia: entregó escrituras, una ambulancia y patrulleros para fortalecer la seguridad
Trampa mortal en la Ruta 33 entre Villegas y América: diez autos dañados en una mañana y las obras siguen paralizadas
Luego de que un vecino marcó los pozos para evitar tragedias, el intendente de Rivadavia exige obras urgentes en Ruta 33
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