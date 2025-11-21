“Estuve presente en la reunión del Comité Ejecutivo, sentado a la derecha del vicepresidente de Estudiantes. El Presidente de la AFA (Claudia Tapia) preguntó en reiteradas ocasiones si estábamos todos de acuerdo. Incluso si alguien tenía algo para decir. No hubo planteos, ni pedidos de palabras”, expresó el titular de Banfield, Matías Mariotto.

Ads

“Nadie se opuso”, sentenció en redes sociales, en alusión al otorgamiento del título a Rosario Central sin previo aviso y con modificaciones en el torneo sobre la marcha.

Estudiantes de La Plata había sacado un comunicado indicando que la decisión había sido unilateral por parte de AFA: “No hubo votación al respecto”, afirmaron.

Ads

Puede interesarte

Ads