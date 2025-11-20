En las últimas horas se generó una controversia en el ámbito del fútbol argentino luego de que la AFA anunciara el reconocimiento de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por la tabla anual, un título del que hasta ahora se desconocía su existencia.

Estudiantes de La Plata, a través de un comunicado, desmintió la realización de una votación de los clubes a favor del reconocimiento otorgado al club rosarino.

“El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, señala el mensaje publicado en las redes sociales del ‘León’.

En respuesta, el ladero de Claudio Tapia, presidente de AFA, el tesorero Pablo Toviggino, respondió con un mensaje dirigido a Juan Sebastián Verón, titular del Pincha: "Sir Sir Sir!! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale, Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conocés la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos!! Pecho frío!! Me olvidaba: sí se votó, por unanimidad, con tu club presente en su vicepresidente. En fin...".

El reconocimiento a Rosario Central había sido anunciado como una decisión institucional emanada desde la conducción del fútbol argentino.

“En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025”, se indicó en el comunicado.

Por ello se entregó un trofeo que fue recibido por el presidente de Central, Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el Director técnico, Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun.

“La creación del Campeón de Liga 2025 no invalida la realización de las ya establecidas Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y Trofeo de Campeones como así también la futura realización de la Recopa. Asimismo queda establecido que el campeón de Liga 2025 no libera cupo en absoluto para los torneos de la Conmebol”, finalizó la información oficial.