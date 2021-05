El ahorro en moneda extranjera tiene una carga impositiva enorme. No obstante, una parte de dicha carga es un "adelanto de Ganancias" del 35%. Sin embargo, quienes no pagan el Impuesto a las Ganancias (por no estar alcanzados por el tributo) deben recibir el reintegro. Si bien en un principio AFIP había dado un plazo de 60 días hábiles, ya pasaron 100 y no hay novedades. Quejas en las redes.