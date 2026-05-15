El intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, celebró la decisión judicial que autorizó el alquiler de la histórica usina láctea La Suipachense a una firma privada y aseguró que la reactivación de la planta “ya empezó a tomar cuerpo” tras meses de conflicto y reclamos de los trabajadores.

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La medida fue dispuesta por el juez Leandro Enríquez, quien autorizó el alquiler de la empresa mientras continúa el proceso de quiebra con continuidad. La reactivación quedará a cargo del empresario Pablo Asci, exdirectivo de Parmalat y con trayectoria en el sector lácteo.

“Es el principio de una buena noticia”, sostuvo Mancini en declaraciones a Radio Provincia, al tiempo que remarcó que el magistrado “podría haber encontrado un montón de argumentos para ir por el lado más común”, pero finalmente tomó “una decisión muy favorable para los trabajadores y el patrimonio de la fábrica y de nuestro pueblo”.

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Según explicó el jefe comunal, ahora resta que la sindicatura y el grupo inversor terminen de firmar el contrato de alquiler para avanzar con el regreso de la producción. En paralelo, desde el municipio comenzaron a trabajar junto a distintos ministerios para agilizar las habilitaciones necesarias.

“Queremos resolver rápido las cuestiones para que, una vez que se firme el contrato y los trabajadores y la empresa pongan un pie en la planta, se pueda empezar a producir y no a resolver problemas”, señaló. Además, estimó que los primeros movimientos podrían concretarse “en un par de semanas”.

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La noticia genera expectativa en Suipacha luego de casi nueve meses de incertidumbre, acampe y protestas frente a la planta. En ese sentido, Mancini destacó especialmente el rol de los trabajadores durante todo el conflicto.

“Si los trabajadores no hubieran realizado el acampe durante nueve meses, no sé en qué hubiera quedado todo esto, porque el grupo que tenía la fábrica la estaba vaciando”, afirmó.

Tal como había anticipado el municipio en los últimos días, las proyecciones indican que en una primera etapa podrían reincorporarse entre 25 y 30 empleados, mientras avanzan las tareas de acondicionamiento de la planta.

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La reapertura de La Suipachense representa además una señal de alivio para la economía local y para el sector lácteo regional, debido al peso histórico y productivo que la empresa tiene en la ciudad bonaerense.