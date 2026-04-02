El Gobierno de Javier Milei decidió expulsar al máximo representante diplomático de Irán en la Argentina. Se trata de Mohsen Soltani Tehrani, quien fue declarado persona no grata y deberá abandonar el país en un plazo máximo de 48 horas.

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La medida fue confirmada por la Cancillería, que informó que se aplicó el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El funcionario iraní se desempeñaba como encargado de negocios desde diciembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.

Según el comunicado oficial, la decisión responde al duro pronunciamiento del gobierno iraní contra la Argentina, luego de que la administración de Milei declarara como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

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Desde el Palacio San Martín señalaron que el mensaje de Teherán contenía “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”, lo que motivó la expulsión inmediata del diplomático.

Escalada de tensión

La medida se inscribe en un contexto de fuerte deterioro en la relación bilateral. En los últimos días, el Gobierno nacional endureció su postura contra Irán y reforzó su alineamiento con Estados Unidos e Israel en el conflicto en Medio Oriente.

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Ese posicionamiento ya había tenido impacto puertas adentro. Tal como informó LANOTICIA1.COM, el Ejecutivo elevó a “nivel alto” el sistema de seguridad en todo el país, con refuerzos en fronteras, mayor custodia en sedes diplomáticas y monitoreo permanente de la situación internacional.

Críticas desde la Provincia

En ese contexto, desde la oposición bonaerense volvieron a cuestionar la política exterior del Gobierno. El exdiputado nacional Juan Carlos Giordano, del Frente de Izquierda, había advertido en diálogo con LANOTICIA1.COM sobre los riesgos de este tipo de decisiones.

“Milei compromete al pueblo argentino porque habla en nombre de la Argentina”, sostuvo. Y agregó: “Estamos repudiando las declaraciones diciendo ‘vamos a ganar esta guerra’, involucrando al país en bombardeos que llevan adelante Estados Unidos e Israel”.

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El dirigente también alertó sobre las posibles consecuencias de este alineamiento internacional: “Es de una peligrosidad enorme”. Y recordó antecedentes históricos: “Ya sabemos lo que ocurrió en los ‘90, cuando la Argentina se involucró en conflictos internacionales y después vinieron atentados como los de la AMIA”.

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Impacto en la Provincia

La tensión global también empezó a sentirse en territorio bonaerense. En Zárate y Lima, por ejemplo, se reforzó la vigilancia en la central nuclear Atucha, lo que generó preocupación y una catarata de reacciones —muchas de ellas irónicas— por parte de vecinos.

En Bragado, en tanto, dirigentes locales advirtieron que la guerra podría tener impacto económico directo, ya que el aumento del combustible podría trasladarse a las tasas municipales.

Incluso en el plano político, intendentes bonaerenses ya habían tomado postura frente al conflicto, expresando respaldo a Israel tras ataques atribuidos a Irán.