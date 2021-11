El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia,, quedó en el centro de la polémica en las úkltimas horas por los groseros errores arbitrales que suelen verse en los partidos del Ascenso y que, en reiteradas oportunidades, beneficiaron a Barracas Central.

Este equipo fue presidido durante más de una década por quien hoy es la máxima autoridad del fútbol argentino y actualmente es manejado por su hijo Matías. El conjunto del Chiqui lidera la Zona B de la Primera Nacional y está a un paso de ascender a la Liga Profesional, la máxima categoría de nuestro fútbol.

Uno de los que alzó la voz fue el técnico Ricardo Caruso Lombardi, quien se quejó por un penal que no sancionaron a favor de Brown de Adrogué, en lo que finalmente fue victoria por 2 a 1 para Barracas Central. “No lo van a cobrar porque Barracas tiene que ascender", tiró el entrenador.

"Hay seis jueces de línea que dirigen siempre a los mismos equipos. En Barracas hay un par de líneas que están abonados. Hay muchos árbitros que me dicen: ‘Si no hago esto, me sacan’. Y si no dirigen por tres o cuatro partidos y entonces no cobran por un mes", contó en una entrevista televisiva.

El actual manager de Deportivo Español viene denunciando las irregularidades con los arbitrajes desde que decidió alejarse de la dirección técnica luego de su último paso por Belgrano de Córdoba, cuando justamente se vio involucrado en un partido muy polémico contra Barracas Central.

Esto tiene que parar! Están matando al fútbol argentino #PenalparaBarracas pic.twitter.com/wCZOy5WMp2 — Primero Ferro (@primeroferro) October 29, 2021

Además, en los últimos días un video que se viralizó en las redes muestra los polémicos fallos arbitrales que favorecen al equipo de Chiqui Tapia. "Penal para Barracas Central" se convirtió en tendencia luego del partido que el Guapo le ganó 2 a 1 este domingo a Brown de Adrogué.

Precisamente en ese partido, Barracas volvió a ganar en otro partido con mucha polémica por un penal muy claro que no le cobraron al "ricolor. En el mundo del fútbol todos hablan de esta situación irregular que se viene viviendo durante todo el campeonato de la Primera Nacional.

En el video se pueden ver varias jugadas en la que Barracas Central fue favorecido por errores arbitrales durante el torneo. Algunos demasiado groseros. Penales disparatados a favor o penales evidentes que no fueron sancionados en contra.