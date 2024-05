“La administración anterior, como había comedores truchos que no existían, no los distribuyó”, expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa de este jueves, al admitir que el actual Gobierno tiene en su poder hace -como mínimo- más de cinco meses toneladas de alimentos que no se reparten.

Poco después se viralizaran las imágenes del depósito de Villa Martelli, Partido de Vicente López, con gran cantidad de comida y, además, otros productos, como colchones, aumentaron los cuestionamientos a la gestión de Javier Milei.

Uno de los más críticos fue Juan Grabois, quien sostuvo: “La comida se pudre en los galpones de 'Capital Humano' mientras a cien metros las familias argentinas pasan hambre”.

Y se despachó en redes sociales: “Estos reverendos hijos de puta que nunca hicieron nada por nadie tienen dos depósitos llenos con más de 4 millones de kilos de alimentos en Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán) mientras dejan a seres humanos, niños, madres y abuelos sin comida”, y arremetió: “Lo reconoció Adorni”.

El Vocero Presidencial aseguró que el Gobierno va a repartir dichos alimentos luego de que la situación saliera a la luz.