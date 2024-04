En medio de una creciente preocupación por el avance del dengue en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Buenos Aires, las críticas hacia el gobierno de Javier Milei por su aparente falta de acción en la gestión de esta crisis sanitaria están alcanzando un punto álgido. En las últimas horas, voces no kirchneristas, incluyendo destacados representantes políticos, periodistas y figuras de la televisión, expresaron su descontento y preocupación por la situación.

El Senador nacional de Juntos por el Cambio y presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau, fue una de las voces más contundentes al respecto. Lousteau cuestionó la falta de un plan de contingencia por parte del Gobierno ante el aumento alarmante de casos de dengue, señalando que en enero ya se evidenciaba una escasez de repelente. Además, plantea interrogantes sobre la anticipación del Gobierno frente a la prolongación de la epidemia, considerando el clima cálido y la tropicalización del clima en la Ciudad de Buenos Aires.

“En enero ya había falta de repelente. ¿Tuvo algún plan de contingencia el Gobierno? Fue el aumento de los casos de dengue de 300%. Con lo cual se veía que tenías una epidemia en curso. La pregunta es, ¿qué hizo el Gobierno cuando faltó repelente en enero? ¿Se dio cuenta que iba a ser más prolongado porque tenemos calores o tropicalización del clima en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se dio cuenta? ¿Tuvo algún accionar? Si vos abrís la importación hoy, la pregunta es, ¿llegamos a tiempo? ¿O el Gobierno prevé que por el frío ya se va a terminar el dengue?”, dijo Lousteau.

Mucho más sorprendentes fueron las críticas que también surgieron desde el propio canal La Nación +, uno de los más alineados al oficialismo. Eduardo Feinmann, uno de los conductores más prominentes del canal, no escatimó en sus reproches al Ministro de Salud, Mario Russo, por su aparente ausencia y falta de respuesta ante la crisis del dengue. Feinmann acusó al Ministro de ser "un cobarde" y lo instó a dar explicaciones sobre las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la situación.

“Ministro de Salud, señor Mario Russo, ¿usted va a poner la carita en algún momento? Usted es el Secretario de Salud de este país. ¿Ministro es? Creo que le queda grande el nombre de Ministro. ¿Va a poner la cara? ¿O todavía está esperando que su dueño, el señor Mario Lugones, le diga qué es lo que tiene que hacer? Acá le invitamos a Russo infinita cantidad de veces. ¡Cobarde! Usted, Russo, es un cobarde. Por lo menos ponga la cara. Explíquele a la gente qué es lo que están haciendo. Si es médico, ¿para qué hacen hablar al vocero presidencial? Que no sabe de medicina. Si no estás preparado para dar explicaciones, te vas a tu casa. El cargo, Russo, te queda grande”, disparó Feinmann.

“¡Cobarde! Usted, Russo, es un cobarde. Por lo menos ponga la cara. Explíquele a la gente qué es lo que están haciendo”. Eduardo Feinmann

Incluso la icónica figura televisiva Mirtha Legrand se sumó al coro de críticas, manifestando su descontento durante una charla con el Dr. López Rosetti. Legrand cuestionó la falta de medidas preventivas y de cuidado por parte del gobierno de Milei, expresando su preocupación por la falta de información clara y la aparente falta de fumigación para combatir el dengue. “¿Por qué nos fumigaron? ¿Por qué no nos están cuidando? Estamos todos asustados, temerosos, pero no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo. ¿Nos están cuidando?”, reprochó la diva.

Ante estas críticas, el gobierno de Milei dio respuestas flacas que no lograron calmar las aguas. El ministro de Salud, Mario Russo, confirmó que no se está aplicando la vacuna contra el dengue debido a dudas sobre su eficacia, a la espera de datos finales de estudios en Brasil y Argentina. Sin embargo, esta decisión generó controversia, especialmente después de que una comisión de expertos avalara la vacuna.

Además, el Gobierno emitió un comunicado en el que sugiere que los medios de comunicación “están generando miedo y confusión” en torno al tema del dengue, lo que fue sido interpretado como una acusación hacia los medios de realizar operaciones para hacer negocios. Esta declaración fue fuertemente criticada, incluso por el diario Clarín, uno de los más enemistados con el kirchnerismo, generando una ola de desaprobación hacia la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria.

De acuerdo a la información oficial, en lo que va de la temporada 2023/2024 “semana 31 de 2023 -fines de julio y comienzos de agosto- hasta la semana 12 de 2024 -mediados de marzo- se registraron en Argentina 180.529 casos de dengue (90% autóctonos, 7% en investigación y 3% importados), de los cuales 163.419 se registraron desde la semana 1 a la semana 12 de 2024. La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes”.

Estos datos surgen del último Boletín Epidemiológico emitido por la cartera sanitaria. “En el mismo período, 398 casos fueron clasificados como dengue grave (0,22%) y se registraron 129 casos fallecidos (letalidad 0,071%)”, informaron sobre la enfermedad viral transmitida en la región por el mosquito Aedes aegypti.