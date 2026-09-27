La iniciativa fue presentada por el diputado Fabián Luayza durante una jornada en el anexo de la Cámara de Diputados bonaerense. El proyecto propone generar estadísticas, agilizar los tiempos y fortalecer el acompañamiento durante los procesos de protección y adopción. Organizaciones y especialistas expusieron sobre las dificultades que atraviesan los niños, niñas y adolescentes institucionalizados.

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“Crecer en familia es un derecho”. Bajo esa consigna, organizaciones, especialistas y legisladores se reunieron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para analizar el funcionamiento del sistema de protección y adopción y presentar un proyecto de ley que busca introducir herramientas para mejorar esos procesos.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del bloque Nuevos Aires, y surgió de un trabajo conjunto entre legisladores, profesionales del derecho y organizaciones vinculadas a la adopción y al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

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El proyecto plantea, entre otros objetivos, generar estadísticas que permitan conocer la situación del sistema, agilizar los tiempos de los procedimientos y fortalecer el acompañamiento tanto de los niños como de las familias que atraviesan procesos de adopción.

“Porque la premisa que nos convoca , crecer en familia es un derecho, es una certeza jurídica y una cuenta pendiente”, señalaron los organizadores.

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Durante la jornada participaron la diputada Viviana Romano y un panel integrado por la abogada especialista en familia y adopción Mariana Macía, la responsable de Casa M.A.N.U. (Mucho Amor Nos Une), Silvia Casas, y Natalia Florido, referente de la Red Argentina por la Adopción y de la Fundación Juanito.

La falta de datos y los tiempos del sistema

Uno de los planteos centrales estuvo relacionado con la dificultad para contar con información sistematizada sobre los niños, niñas y adolescentes que atraviesan el sistema de protección y adopción.

“Es increíble que en 2026 nadie sepa algo tan básico como cuántos chicos hay hoy para adoptar y en qué condiciones”, sostuvo Luayza durante el encuentro.

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El legislador explicó que el objetivo es que las organizaciones que trabajan cotidianamente con esta problemática puedan aportar su experiencia a la construcción de herramientas legislativas.

“Nosotros queremos ser parte y herramienta para que ustedes, las organizaciones, puedan mostrar la problemática y que, de esa forma, podamos construir la solución”, afirmó.

Las expositoras también pusieron el foco en los tiempos que atraviesan los niños institucionalizados y en el impacto que tiene la prolongación de esos procesos.

Silvia Casas, fundadora de Casa M.A.N.U., cuestionó el funcionamiento de un sistema que, según relató desde su experiencia, puede demorar la intervención estatal aun cuando un niño se encuentra bajo medidas de protección.

“La niñez en la Argentina es la más vulnerada, y el mayor vulnerador de derechos sigue siendo el Estado”, afirmó. En ese sentido, relató que en algunas situaciones “deposita un chico y recién a los 60 o 90 días manda a alguien para que haga un informe, o un llamado por teléfono”.

Casas lleva 25 años vinculada al acompañamiento de niños y niñas que atraviesan estos procesos y aseguró haber visto pasar por el espacio a unos 200 chicos. Actualmente Casa M.A.N.U. alberga a 27, diez de ellos menores de un año.

Su vínculo con la problemática comenzó a partir de la historia de Emanuel, su primer hijo adoptado, uno de los primeros niños nacidos en Argentina de una mujer con VIH. Lo que inicialmente iba a ser una experiencia de acogimiento transitorio terminó convirtiéndose en un proyecto de vida y derivó en la creación de un espacio destinado a acompañar a niños y niñas que viven con VIH mientras atraviesan el proceso hacia la adopción.

“Los adultos que tienen el poder de decidir sobre las vidas de los chicos se toman todo el tiempo del mundo mientras ellos están creciendo en una institución y lo único que desean es tener una familia”, sostuvo Casas.

“La ley no está mal, lo que pasa es que nadie cumple los tiempos”

Natalia Florido, directora de la Red Argentina por la Adopción y de la Fundación Juanito, además de ser hija por adopción, planteó que la discusión no pasa únicamente por modificar las normas existentes, sino por lograr que se cumplan.

“Tenemos que empezar a legislar y hacer leyes que se cumplan. La ley de adopción no está mal, lo que pasa es que nadie cumple los tiempos”, afirmó.

Florido también cuestionó la prolongación de la institucionalización de niños que no eligieron atravesar esa situación.

“Lo que pasa con los chicos en los hogares es tremendo, ellos no eligieron estar ahí. Y encima que no lo eligieron, les hacemos esperar un tiempo que es muchísimo. No es justo que los estemos institucionalizando y no estemos eligiendo nada mejor para ellos”, señaló.

Otro de los puntos mencionados durante la jornada fue el acompañamiento de las familias adoptantes. Según las expositoras, las dificultades del proceso pueden generar vinculaciones que no prosperan y, en algunos casos, situaciones de devolución.

Para Florido, además, es necesario escuchar las experiencias de quienes atravesaron el sistema desde distintos lugares. “Es importante que escuchemos las historias en primera persona”, sostuvo.

Una decisión que también requiere datos

La abogada Mariana Macía, especialista en adopción y madre por adopción de mellizos, puso el foco en otra dimensión del problema: la manera en que los niños y adolescentes viven la espera durante los períodos de institucionalización.

Desde su experiencia profesional, advirtió que las dificultades del sistema no pueden resolverse únicamente con una modificación legislativa, aunque consideró que avanzar en ese sentido puede constituir un punto de partida. “No se solucionan con un proyecto de ley o una ley, pero es un primer paso, una decisión”, sostuvo.

En ese marco, destacó como objetivos la generación de información y estadísticas, la sistematización del sistema y el acompañamiento específico de las llamadas adopciones difíciles: aquellas que involucran a niños más grandes, niños con discapacidad o grupos numerosos de hermanos.

“Tomar la decisión de construir y mostrar datos, sistematizar, crear estadísticas. Tomar la decisión de acompañar adopciones difíciles, las de los niños más grandes, los niños con discapacidad, los grupos de hermanos numerosos”, explicó.

Y agregó que, además de modificar o crear normas, será necesario trabajar con quienes deben aplicarlas y con procesos que, por su propia naturaleza, no son sencillos. “Una ley es una decisión”, resumió.

Durante el encuentro, la diputada Viviana Romano llamó a incorporar una mirada centrada en las infancias. “Ojalá de esta jornada nos llevemos un poco de sensibilidad y compromiso con las infancias, que es lo que nos está faltando como sociedad”, expresó.

El proyecto presentado por Luayza abre así una discusión que combina aspectos legislativos, judiciales y sociales: cómo se registra y conoce la realidad de los niños que atraviesan el sistema de protección, cuánto tiempo permanecen institucionalizados, cómo se acompaña a quienes intervienen en los procesos de adopción y qué herramientas existen para que el derecho a crecer en familia no quede limitado por las demoras del sistema.