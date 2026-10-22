La posible crecida del río Paraná mantiene en alerta preventiva a distintos municipios bonaerenses. En Escobar, el Gobierno local intensificó las obras hidráulicas y las tareas de mantenimiento para reducir el riesgo de inundaciones ante un eventual aumento de los niveles del Paraná y el río Luján, en un escenario asociado al fenómeno climático de El Niño.

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Según informó la Municipalidad, las previsiones indican que el Paraná podría experimentar un incremento gradual de su nivel por la llegada de mayores caudales desde el norte del país, con un posible pico de crecida durante diciembre. No obstante, las autoridades aclararon que las condiciones actuales no representan una situación de alarma inmediata y que se mantiene un monitoreo permanente junto con organismos de la Provincia.

La ubicación de Escobar, en la cuenca baja del río Luján y bajo la influencia del sistema del Paraná, plantea desafíos ante la posibilidad de que coincidan lluvias intensas con niveles elevados de los cursos de agua.

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En ese contexto, el Municipio reforzó su capacidad operativa con maquinaria destinada a intervenir sobre 48 kilómetros de arroyos y cursos de agua del distrito. Entre los trabajos realizados se encuentran la limpieza y el ensanche del arroyo Tajamar, donde también se construye un canal aliviador, y las tareas de saneamiento en la cuenca media del arroyo Escobar.

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En este último curso se avanzó con la limpieza y el ensanche de unos 5.000 metros hasta su desembocadura en el río Luján. También se realizaron trabajos en el zanjón principal del corredor Libertad, en Belén de Escobar, y avanzan las tareas de reconstrucción y ampliación del albardón de defensa del barrio La Pista.

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A su vez, en Loma Verde se ejecuta un nuevo reservorio en el arroyo Tatán, mediante trabajos de desmonte, limpieza y excavación.

Las intervenciones buscan mejorar la circulación del agua, eliminar obstrucciones y fortalecer las defensas ante posibles precipitaciones intensas y crecidas.

La prevención también incluye tareas cotidianas de limpieza y desobstrucción de conductos pluviales, zanjas, sumideros y bocas de tormenta, además del mantenimiento de reservorios y de la red de drenaje. El Municipio señaló que estas acciones se complementan con la recolección de residuos y restos de poda y la erradicación de microbasurales para evitar que la acumulación de desechos dificulte el escurrimiento.

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La creciente del Paraná, con impacto en otras ciudades bonaerenses

La situación en Escobar se suma a las preocupaciones que ya comenzaron a manifestarse en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, aunque con consecuencias y necesidades diferentes.

En Ramallo, donde el Municipio construye terraplenes preventivos en el paseo costero Viva el Río Leandro Mansilla, el sector turístico advirtió sobre la incertidumbre que genera la evolución del río de cara al verano. Las reservas para la próxima temporada rondaban el 10%, frente al 35% o 40% habitual para esta época del año.

En San Pedro, en tanto, la Sociedad Rural pidió al intendente Cecilio Salazar que convoque a la Comisión de Emergencia Local para coordinar medidas preventivas ante el riesgo que representa la suba del agua para el ganado de las islas. La entidad advirtió que unos 120 productores tienen alrededor de 9.500 animales en zonas comprometidas.

Así, mientras los municipios ribereños avanzan con distintas medidas para anticiparse a una eventual crecida, la evolución de los niveles del Paraná y las condiciones meteorológicas de las próximas semanas serán determinantes para evaluar el alcance del fenómeno en territorio bonaerense.