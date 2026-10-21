La creciente del río Paraná encendió una señal de alerta en el sector ganadero de San Pedro. La Sociedad Rural local presentó una nota al intendente Cecilio Salazar para solicitar que convoque a la Comisión de Emergencia Local y coordine medidas preventivas ante las posibles consecuencias de la suba del agua.

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Según pudo saber LANOTICIA1.COM, la entidad advirtió que alrededor de 120 productores ganaderos, con unas 9.500 cabezas de ganado, se encuentran en zonas de riesgo. La preocupación está puesta en organizar con anticipación la evacuación de los animales y definir medidas de acompañamiento antes de que el avance del río complique las tareas.

El pedido se da en un contexto de niveles elevados en distintos sectores de la cuenca del Paraná. Un informe del Instituto Nacional del Agua (INA), elaborado en el marco del sistema de alerta temprana que desarrolla junto al INTA, advirtió sobre la persistencia de caudales altos y la posibilidad de nuevos repuntes por las lluvias previstas en la cuenca alta.

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En el tramo comprendido entre Corrientes y Rosario, el organismo señaló que la onda de crecida continuará desplazándose aguas abajo. También advirtió sobre posibles superaciones de los umbrales de evacuación en localidades como Goya, Reconquista y La Paz.

En Corrientes, el río llegó a los 7,30 metros, por encima de la cota de evacuación de 7 metros. El INA indicó que, aunque podría registrarse un descenso gradual, los niveles se mantendrían elevados durante los próximos días.

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En San Pedro, la evolución de esos registros es seguida de cerca por su posible impacto en las islas. Como estimación preliminar, la altura alcanzada en Corrientes podría traducirse en niveles superiores a los tres metros en la zona dentro de aproximadamente 30 días. Sin embargo, se trata de una proyección condicionada por las lluvias, el comportamiento de los afluentes y otros factores hidrológicos, incluida la eventual influencia de una sudestada.

La preocupación también alcanza a otras localidades bonaerenses a orillas del Paraná. En Ramallo, la creciente mantiene en alerta al sector turístico por su posible impacto en la próxima temporada de verano, que registra apenas un 10% de reservas.

Frente a este panorama, la Sociedad Rural de San Pedro busca que el municipio reúna a los organismos involucrados para evaluar los riesgos, organizar posibles evacuaciones de animales y definir medidas de asistencia para los productores ganaderos de las islas.