En medio del debate por el consumo y el acceso a bienes durables, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, confirmó que la entidad cuenta con una línea de crédito específica para la compra de motos, con un sistema ágil que permite gestionarlo directamente en concesionarios. Sin embargo, advirtió que la situación económica actual “no se puede tomar con liviandad” por el nivel de endeudamiento y la preocupación de los usuarios.

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La consulta surgió a partir de declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien sostuvo que con tres meses de ahorro se puede acceder a una moto. En ese contexto, la periodista María Belén Bartoli preguntó si existe una demanda real y qué herramientas ofrece la banca pública.

Cuattromo respondió que el Banco Provincia dispone de una línea de financiamiento que permite iniciar el trámite en el propio concesionario, con aprobación prácticamente inmediata a través de Cuenta DNI o home banking. “La gente se acerca, contrata el crédito y se resuelve en el momento”, explicó.

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Pero rápidamente puso el foco en el contexto social. “El nivel de morosidad, la caída del salario real, la pérdida de empleo formal y el cierre de comercios e industrias no son temas para tratar simpáticamente”, planteó. Y agregó: “Hoy cualquiera que salga a la calle sabe que la realidad es muy distinta. Lo que vemos en nuestras sucursales es angustia”.

Según detalló, muchos clientes llegan al banco con dificultades para afrontar sus compromisos: “La gente está profundamente angustiada porque se sobreendeudó, no sabe cómo va a pagar, cómo renovar un alquiler o cubrir gastos básicos como la luz y el gas”.

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Cómo es el crédito para motos del Banco Provincia

La línea “Préstamo Acá - Motos” permite financiar unidades nuevas de cualquier cilindrada, incluyendo ciclomotores, scooters, cuatriciclos y triciclos motorizados. El monto máximo es de hasta $10 millones.

El crédito se puede devolver en 9, 12, 18, 24 o 36 cuotas mensuales, con tasas desde el 55% TNA para quienes cobran su sueldo en el banco y desde el 57% para clientes sin acreditación de haberes.

Uno de los puntos centrales es la facilidad del trámite: se inicia directamente en concesionarios adheridos, donde el comercio carga la solicitud y ofrece condiciones personalizadas. Si el cliente acepta, recibe la propuesta para confirmarla desde Cuenta DNI o el home banking BIP.

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La aprobación es prácticamente inmediata y no requiere papeles. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta bancaria.

Para acceder, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con calificación crediticia vigente.

Además, el banco dispone de un buscador online para consultar los concesionarios adheridos, mientras que en su sitio oficial también se pueden revisar en detalle las tasas, costos y condiciones vigentes del préstamo.