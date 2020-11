Mientras el mundo entero llora a Diego Armando Maradona y la Justicia aún investiga su muerte, en las últimas horas un video acaparó la atención en las redes sociales. Se trata de unos segundos grabados por un vecino de Quilmes que dejaron perplejos a más de uno.

Es creer o reventar. En el cielo, las nubes en movimiento le dan forma a la figura de Diego Maradona, corriendo de espaldas, con el número 10 en la espalda, emulando el segundo gol a Inglaterra en México 1986, el mejor en la historia de todos los mundiales.

La captura de la imagen, tan nítida como impactante, fue registrada por el vecino de Quilmes Nicolás Urquiza. El video de Twitter se reprodujo en cientos de cuentas y perfiles de redes sociales. Muchos mostraban el asombro, mientras otros dudaban de su veracidad.

"Es la foto de espalda plasmada en el cielo!!! Se me pararon todos los pelos!!", señaló el usuario Gustavo Igartua. "Increíble, por Dios para D10S", indicó Ariel. "Se ve clarito. Que locura", dijo Fabricio S. "Me emociona profundamente", agregó otra joven en Twitter.

es la fotografia de espalda plasmada en el cielo!!! No me daba cuenta y me pararon todos los pelos!!

— Gustavo J. Igartua (@j_igartua) November 29, 2020