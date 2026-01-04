Una denuncia realizada en San Miguel generó una importante movilización policial luego de que se informara que una joven era llevada contra su voluntad por varias personas en un tren con destino a Mar del Plata. La gravedad del aviso activó protocolos de emergencia y la intervención de la Oficina de Trata de Personas.

Según el reporte inicial, los padres de la joven advirtieron que su hija estaba siendo secuestrada durante el viaje. Sin embargo, al arribar el tren y ser localizada por las autoridades, la situación dio un giro completo.

De acuerdo a lo que publicó el medio regional CNM, la joven confirmó su identidad y aseguró que no estaba retenida ni había sido víctima de ningún delito. Explicó que se había ido de su casa tras problemas familiares y que decidió viajar sola.

Ante este panorama, las autoridades judiciales ordenaron tomarle declaración testimonial para dejar constancia de los motivos de su partida y constatar su estado de salud. La causa continúa en análisis debido a que, por la denuncia original, había tomado intervención el área especializada en trata de personas.

El episodio generó preocupación y un despliegue policial que finalmente quedó en una falsa alarma, luego de que se descartara cualquier situación de riesgo para la joven.

