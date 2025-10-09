El policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado a 21 años de prisión por el crimen de Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en la localidad de Wilde, en julio del año pasado.

La pena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Avellaneda contra el policía a quien además le dieron diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía había solicitado 25 años de cárcel y la querella pidiera 35 años.

La jueza María Angélica Sayago del Castillo dio a conocer el fallo luego de que el jurado popular declarara a García Tonzo culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el caso de Bastián, y de tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso en la legítima defensa, por los disparos contra los ladrones que intentaron robarle la moto, informó DIB.

“Estamos satisfechos con la condena. Junto con la fiscal del caso, la doctora Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastián. Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena”, aseguró Matías Morla, abogado de la familia del joven asesinado.

El hecho ocurrió el 10 de julio del año pasado, cuando Bastián salía del entrenamiento de fútbol de la categoría 2013 en la Sociedad de Fomento Barrio de La Carne, en Wilde. Viajaba en bicicleta junto a su madre, que había ido a buscarlo, cuando el policía, integrante del Comando de Patrulla de Avellaneda, fue abordado por cuatro delincuentes en dos motos. Al repeler el ataque a los tiros, dos balas impactaron en Bastián: una en el omóplato y otra en el cuello.

El menor y su madre fueron auxiliados por un patrullero y trasladados a la Unidad de Pronta Atención (UPA), y luego al Hospital Finocchietto, donde sufrió un shock hipovolémico y dos paros cardiorrespiratorios durante la cirugía. Finalmente, falleció.