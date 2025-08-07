Crimen de Kim Gómez: El adolescente, de 17 años, irá a juicio
En tanto que el otro acusado es menor de edad y, por lo tanto, inimputable.
La causa por el asesinato de Kim Gómez, la nena de siete años que murió tras ser arrastrada durante el robo del auto de su mamá en La Plata el 25 de febrero en Altos de San Lorenzo, fue elevado a juicio oral.
Tras el desarrollo de una audiencia clave, se determinó que al joven de 17 años, acusado como autor del ataque, se lo enjuicie y se le prorrogue la prisión preventiva por otros 180 días.
Ambas medidas fueron anunciadas por la jueza María José Lescano a petición de la fiscal Carmen Ibarra, informó El Día citando fuentes judiciales.
Previo a la audiencia, Marcos Gómez, papá de Kim, utilizó sus redes sociales para expresarse respecto a esta jornada: “Me toca salir a luchar otra vez. Llename de tu luz. Que no se apague tus gritos, ni tu nombre”.
En la causa hay otro acusado, también menor, pero de 14 años y por tanto inimputable.
Por eso se encuentra en un alojado en un instituto, lugar donde quedará alojado durante
el lapso de dos años, según estableció la magistrada. La fecha del juicio será fijada por el tribunal correspondiente y, según estimaciones, podría realizarse antes de fin de año.
