Ventura, de 21 años, se retiró de la DDI de Villa Gesell este martes claramente afectado por la situación y acompañado de su padre José María. Ante la consulta de los cronistas, el joven evitó hacer declaraciones. "No voy a hablar, no me siento bien", indicó antes de subir a un auto.

Según contó su padre la posible causa de la incriminación habría sido una "broma". "Un amigo de los chicos éstos me dijo que cada vez que ellos hacían alguna picardía decían: '¿Quién lo hizo? Pablo Ventura'. Es lo que me dijo un amigo de ellos", sostuvo.

José María y su familia sostuvieron desde un principio la inocencia de Pablo Ventura. Rápidamente, señalaron que el joven no había estado en Villa Gesell sino en Zárate aquella noche e incluso adelantaron que aportarían pruebas contundentes para demostrarlo.

Este martes la fiscal Zamboni también imputó a los rugbiers Maximiliano Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio y a los otros ocho sospechosos de haber participado del hecho.