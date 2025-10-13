El implicado Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, quien era menor cuando ocurrió el crimen de Umma Aguilera, la niña asesinada durante un intento de robo en la localidad de Villa Centenario (La Plata), fue condenado a 12 años de prisión.

“La verdad teníamos la esperanza que le dieran lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal y nosotros”, lamentó María Eugenia, la madre de la víctima.

El culpable tenía 17 años al momento del crimen cometido el 22 de enero de 2024 en perjuicio de la hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En este sentido, el acusado fue sometido a un juicio abreviado tras la recomendación del abogado de la familia y el fiscal del caso.

A mediados de junio, los otros acusados Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de cinco años de prisión por ser participe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego y allí los jueces ordenaron su inmediata detención.

El ataque ocurrió el 22 de enero de 2024, por la mañana. La familia estaba por salir al médico. Umma iba en el asiento trasero del Ford Ka, su papá conducía y su mamá cerraba el portón del garaje. En ese momento, cuatro delincuentes armados los sorprendieron. El padre, ex agente de las fuerzas, intentó escapar y aceleró, pero los agresores dispararon contra el auto en movimiento. Umma fue alcanzada por una bala en la cabeza. La llevaron primero al Hospital Gandulfo y luego al Churruca, donde finalmente falleció.