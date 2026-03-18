El asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, el docente de 39 años de La Matanza, sumó repercusión en la Legislatura bonaerense. El diputado provincial por la Tercera Sección del Frente de Izquierda, Christian Castillo presentó un proyecto de declaración para expresar “repudio y dolor” por el crimen y exigir su esclarecimiento.

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Según se detalla en la iniciativa, Pereyra —docente de las Escuelas Técnicas N° 8 y N° 10— fue asesinado durante el robo de su auto mientras trabajaba con una aplicación para complementar sus ingresos. El hecho ocurrió sobre la autopista Presidente Perón y, de acuerdo al texto, el autor sería un efectivo de civil de la Policía Bonaerense.

En La Matanza, miles en las calles en un paro docente masivo, exigiendo justicia por Cristian Pereyra, asesinado por un efectivo de la Bonaerense que estaba de civil.



Denuncian la precarización de la vida: era docente y hacía Didi para llegar a fin de mes.



Exigimos justicia. pic.twitter.com/gBYLmBMOY6 — Christian Castillo (@chipicastillo) March 17, 2026

En ese marco, el proyecto remarca la “gravedad institucional del caso” y plantea la necesidad de una investigación independiente que permita determinar responsabilidades.

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Además, la iniciativa expresa el acompañamiento al reclamo de justicia impulsado por la familia, amigos, compañeros de trabajo y la comunidad educativa de La Matanza, que en las últimas horas se movilizó para pedir respuestas.

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El posteo de Castillo

El propio legislador difundió el proyecto en sus redes sociales, donde apuntó directamente contra la fuerza policial:

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“A Cristian Pereyra lo asesinó un policía bonaerense de civil mientras manejaba un auto de aplicación para completar sus ingresos como docente en dos escuelas de La Matanza. Presentamos proyecto en @HCDiputadosBA acompañando el reclamo de justicia”.

A Cristian Pereyra lo asesinó un policía bonaerense de civil mientras manejaba un auto de aplicación para completar sus ingresos como docente en dos escuelas de La Matanza. Presentamos proyecto en @HCDiputadosBA acompañando el reclamo de justicia pic.twitter.com/0DuwIGbVDH — Christian Castillo (@chipicastillo) March 17, 2026

En los fundamentos, Castillo también vincula el caso con cuestionamientos más amplios al accionar de la fuerza de seguridad provincial y plantea la necesidad de abrir el debate sobre su rol en la provincia.

El crimen de Pereyra sigue generando conmoción en La Matanza y suma presión política en medio del reclamo por justicia y esclarecimiento.