Dos nuevos sospechosos fueron detenidos por el crimen de Franco De Pauli, el hombre que murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, en Cañuelas.

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Fuentes policiales informaron que los detenidos son un adolescente de 16 años y un joven de 19, identificados como "L.D.C." y "R.G.G.", respectivamente. Ambos quedaron imputados por el presunto delito de homicidio en riña.

Las detenciones fueron concretadas por efectivos del Grupo Táctico de Operaciones, que analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y distintos videos aportados por testigos, material que resultó clave para identificar a los sospechosos.

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Con estos arrestos ya son tres los imputados en la causa. El primero fue Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien cuenta con antecedentes por robo.

En el caso del menor de edad, el fiscal se comunicó con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno, que dispuso su traslado a un centro de alojamiento para menores en la ciudad de La Plata. Respecto del joven de 19 años, también se ordenaron las medidas judiciales correspondientes.

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De acuerdo con la investigación, De Pauli habría intentado intervenir para separar a las personas que protagonizaban una pelea cuando se encontraba en la esquina de 25 de Mayo y Libertad, frente al bar Hueney. En ese momento recibió el golpe que le provocó heridas de extrema gravedad, según informó Agencia NA.