El brutal hecho de inseguridad ocurrió en el barrio de Sol y Verde, en José C. Paz, donde la víctima fue asesinada de un disparo cuando fue asaltada por dos delincuentes disfrazados de repartidores.

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David Elías Ojeda Vázquez, un joven de sólo 23 años, regresaba del gimnasio en su moto cuando los agresores lo interceptaron y le dispararon por la espalda para arrebatarle su vehículo. Era trabajador independiente y comercializaba productos por Internet.

Conocido como “Tito”, el joven llevaba una vida sana y rutinaria que dividía entre el trabajo, su pasión por el entrenamiento y los momentos de esparcimiento con sus afectos

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La noticia generó una profunda conmoción tanto en su círculo íntimo como en la comunidad local. En un comunicado, firmado por la intendente interina Lorena Espina y el director de Seguridad Miguel Narváez, la municipalidad expresó su pesar y se solidarizó con la familia de Ojeda.

“Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, plantearon.

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Mientras la familia exige que las autoridades intensifiquen la búsqueda de los responsables, los vecinos comienzan a organizarse para manifestarse frente al municipio y visibilizar una problemática recurrente en la zona.

En el comunicado también señalan que el municipio “continua haciendo un enorme esfuerzo con recursos propios: cuenta con más de 250 efectivos, 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, con el sistema de monitoreo de cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), operativos diarios en todo el distrito con móviles municipales, tránsito y policía, además de proveer el suministro de combustible a los móviles de la provincia como así también la reparación de los mismos para sostener el funcionamiento de la Policía Bonaerense”.

“La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, concluye.