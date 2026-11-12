La Justicia bonaerense dictó la prisión preventiva para el adolescente de 17 años acusado del homicidio de María Elina “Eileen” Cook, la productora agropecuaria de 82 años cuyo cuerpo fue encontrado en un camino rural de Huanguelén, partido de Coronel Suárez.

Ads

El joven, identificado por sus iniciales J.A.R.C. y oriundo de Paso de los Libres, Corrientes, había llegado días antes a la zona junto a su hermano en busca de trabajo rural. Según la reconstrucción de la investigación publicada por Infobae, el 4 de noviembre se encontraba realizando tareas en un establecimiento agropecuario cercano al campo de la víctima.

Luego de una discusión con su empleador, pidió que lo trasladaran hasta Coronel Suárez. Ante la negativa, recibió dinero para contratar un remis, pero decidió continuar a pie por el campo.

Ads

Foto: Radio universal

Pasadas las 15, llegó a la estancia “La Plegaria”, donde se encontró con Cook. La mujer le ofreció llevarlo en su camioneta Ford Ranger hasta un cruce de caminos entre Huanguelén y Coronel Suárez.

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, durante el trayecto el adolescente habría atacado a la mujer luego de que esta se negara a prestarle su teléfono celular. La habría obligado a bajar del vehículo, embestido con la camioneta y golpeado en la cabeza con una varilla de hierro.

Ads

Posteriormente, escapó con el rodado. Cerca de las 17, un puestero encontró el cuerpo de la víctima sobre el camino rural y dio aviso al Subcomando de Patrulla Rural de Huanguelén.

La detención se produjo poco después, cuando el sospechoso protagonizó un choque con la camioneta en la intersección de avenida Conturbi y Bartolomé Mitre.

La causa está a cargo de la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca y fue caratulada como homicidio simple. La noticia generó conmoción entre vecinos y productores de Coronel Suárez y Huanguelén.