Diputado Falcone, respecto al Cripto-escándalo que involucra al presidente Javier Milei, ¿Cuál es la posición de su bloque y de usted, qué opinión le merece?

Nosotros creemos que el presidente está diciendo la verdad, pero consideramos que se debe investigar, obviamente en la justicia -como ya lo indicó el presidente- y también en el Congreso si se hace una comisión investigadora. Porque eso tiene que dar claro, hay que salvar la palabra y la autoridad del presidente porque evidentemente hizo mucho daño.

Nos parece que es una señal de alerta para, como dijo el presidente, para que no le lleguen a su despacho aventureros como estos que le hicieron cometer semejante error con los costos que está teniendo.

Y diría como visión desarrollista que esto debería hacer reflexionar el gobierno y volver a la agenda principal que es lo que la gente le importa, que es bajar la inflación, bajar la pobreza, subir los salarios reales y conseguir inversiones reales en infraestructura, en siderurgia, en petróleo y demás como son los que promueve el Régimen de incentivos de las grandes inversiones (RIGI), porque con estas cuestiones de criptomonedas de dudoso origen no nos vamos a desarrollar a la Argentina.

Una vez que pase esto, que por lo menos se encamine una investigación, ¿cree que el gobierno tiene que hacer algún cambio, remover asesores o el gabinete, el presidente?

Es una facultad del presidente, pero bueno, creo que tiene que revisar, ya lo dijo que iba a revisar sus accesos, cómo es que llega la gente. Lo más importante es que reoriente las prioridades del gobierno a las cuestiones principales y que no estemos embarcados en estas discusiones de la agenda “Woke” o en este tema de las criptomonedas, que a la mayoría de la gente de la Argentina no le importa, no tiene ni idea de lo que está pasando, esto es una cuestión del círculo más politizado, de los periodistas, del círculo rojo, pero a la mayoría de la gente lo único que le importa es que los precios no aumenten, que pueda subir el salario, que llegue a fin de mes, cómo producir, que le saquemos trabas burocráticas.

Todavía es muy prematuro, estamos en extraordinarias, para que se trate una comisión de investigadores en el Congreso vamos a tener que llegar a marzo. El primero de marzo va a hablar el presidente, así que bueno, creo que es un momento para ser reflexivos, prudentes y marcarle al gobierno, como aliados leales que somos, que debería retomar la agenda con unas prioridades que son las que acabo de marcar.

¿Apoyarían la idea de una comisión investigadora? ¿Qué le parece lo del juicio político?

El juicio político me parece un disparate, creemos que no hay causales para el juicio político y que es un intento de los que se resisten al cambio, que no tienen ni autoridad moral como para llamar un juicio político al presidente. Ahora, si hay una comisión investigadora en el Congreso, bueno, eso sí es otra cosa.

Vamos a pasar a la provincia de Buenos Aires, tenemos esta segunda etapa del gobernador, quien aparentemente está aspirando a saltar a una campaña nacional, ¿Qué le parece la gestión de Kicillof, ya vamos 6 años?

La política del gobierno de la provincia es un desastre, creo que sigue con una política populista, está lleno de ministerios que gastan dinero y parece que no tienen muchos resultados. Sobre todo creo que tiene algunas prioridades cambiadas, o sea, estar enfrascado en una interna política cuando hay semejantes situaciones de inseguridad me parece que no es correcto. Nosotros somos opositores y creemos que tiene que cambiar diametralmente la política en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, de cara a las elecciones de este año, ¿Cuál es la posición de su espacio? ¿Cuál es la alianza por la que quieren ir?

Bueno, vos sabés que nosotros tuvimos una alianza con la Libertad Avanza, que fue la que llevó al actual presidente a ser diputado en el 2021 que no tenía partido el presidente, bueno, llegó a ser diputado él y la actual vicepresidenta, la estructura jurídica de nuestro partido, del MID. Luego en el 2023 fuimos parte de una alianza electoral que se llamaba La Libertad Avanza. Y ahora, el oficialismo ha creado un partido que se llama La Libertad Avanza y hasta ahora no ha dado muestras de querer intentar alianzas institucionales con otros partidos políticos, sino lo que estamos viendo es que están captando dirigentes puntuales o tienen esa intención de captar dirigentes puntuales de otros partidos políticos.

Así que lo primero que hay que ver es qué van a hacer los que detentan la conducción o el liderazgo de La Libertad Avanza, si quieren o no quieren alianzas con los partidos que fuimos aliados y que fuimos leales.

Nosotros nos parece que tenemos que juntar todos los que pensamos parecido y unirnos para ganarle al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, hace falta la voluntad del MID, qué es lo que quiere La Libertad Avanza y lo que quiere el PRO.

Creo que La Libertad Avanza estaba muy convencida de tener un triunfo electoral contundente este año y eso hacía que de algún modo relegara la participación de partidos aliados. Me parece que hay que juntarse, sobre todo después de este episodio que yo creo que el presidente va a salir airoso, pero evidentemente un golpe político ha tenido. No sé cuál va a ser el efecto electoral, pero evidentemente no es lo mismo lo que está pasando esta semana que hace diez días o una semana atrás, en la cual estábamos festejando cuatro triunfos legislativos al hilo, la baja de la inflación al 2,2%, el superávit fiscal y ahora estamos todos envueltos en una discusión sobre el CriptoGate, que nos parece totalmente irrelevante y innecesaria.

Usted, como oriundo de Chivilcoy, ha impulsado reclamos sobre la autovía en la Ruta 5, como una obra necesaria. Esta semana se colocó un cartel con las víctimas que ha tenido esta ruta. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué es lo que se pudo hacer hasta ahora para avanzar en ese reclamo que usted hace?

El reclamo que nosotros estamos haciendo porque el Estado, con 40 años, hizo 40 kilómetros de autovía y usted sabe que hasta Santa Rosa son 600 kilómetros, o sea que al ritmo que venía gestionando el Estado y sobre todo el peronismo, que fue el que estuvo gestionando mayor cantidad de tiempo, hicieron 40 kilómetros en 40 años.

Así que ahora me parece que es oportunista reclamarle al Gobierno que haga lo que no hicieron ellos en tanto tiempo. Ahora, dicho esto, creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es intensificar la búsqueda de inversiones privadas para que haga, como en otros países, la autovía bajo iniciativa privada y que no tenga injerencia el Estado corrupto, que usted sabe que se ha quedado con coimas, sobre todo en el sistema de vialidad, y no han hecho las rutas.

Así que no sé quién puso ese cartel, pero bueno, las víctimas no ocurrieron solamente en el último año, sino que vienen de hace mucho tiempo.

Nosotros seguimos con el reclamo. Yo estuve en Bragado en una movilización hace un par de meses. Fue pocos días después de un accidente donde murieron una pareja, hija de una familia muy tradicional de Bragado. También estuve en un encuentro de legisladores en Santa Rosa. O sea, el MID de Chivilcoy sigue reclamando por la autovía. Obviamente ahora que tenemos alguna relación con el Gobierno, porque si bien somos aliados, no somos parte del Gobierno, estamos tratando de canalizar el reclamo y el interés para que se haga la autovía por otros medios.

Yo, particularmente, me reuní con el embajador de China hace dos meses. Durante el gobierno del presidente Macri, una empresa de ese país había firmado un contrato por el sistema de PPP para hacer toda la autovía, y el propio Gobierno chino estaba dispuesto a poner mil millones de dólares para hacer toda la autovía. Lamentablemente el Gobierno de Alberto Fernández canceló ese contrato, licitó solamente 20 kilómetros que son los que están haciendo ahora entre Mercedes y Suipacha, empezó tarde, durante el gobierno de Alberto Fernández no se hizo nada. Recién ahora se está trabajando en la ruta, hay bastante movimiento de máquinas.

En resumidas cuentas lo que le propuse al embajador de China es retomar el análisis de la posibilidad de que una empresa de ese origen vuelva a tener la intención de invertir tal cual había pasado durante el gobierno de Macri. La verdad que fue una reunión que yo pensé que iba a ser más corta pero estuvimos 40 minutos hablando con el embajador en una entrevista bilateral con sus colaboradores, le entregué una carpeta con los antecedentes del proyecto y quedaron en analizarlo. En cuanto pueda voy a volver a hablar a ver qué ocurre con ese proyecto. Pero no es que solamente me interesaría que lo haga una empresa china, también hablé con un diputado que está vinculado de algún modo a inversores institucionales de ese país y quedamos también en explorar la posibilidad de que una empresa española invierta en Argentina.

Para resumir, creo que el Estado está probado, que fue un desastre, robó, no hizo nada y yo creo que ahora que tenemos un Régimen de incentivos de grandes inversiones como el RIGI, que es uno de los sectores que promueve es infraestructura, creo que apuesta a que por la iniciativa privada se haga lo que el Estado no hizo en 40 años.

Por último, el tema PASO y desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿Cuál es su postura?

En principio estoy de acuerdo en que se eliminen las PASO o que se suspendan por este año, del mismo modo que nuestro bloque votó en la Cámara de Diputados Nacional.

El tema del desdoblamiento creo que es un tema más político partidario que le interesa al gobernador, pero no tengo opinión formada sobre si hay que desdoblar o no, me parece que la verdad preferiría que se voten en una sola elección de modo de causar menos perjuicio, en el sentido de lo que el ciudadano debe dejar de hacer o el gasto que implica un proceso electoral. Obviamente que a todos nos gusta votar, pero si se puede votar en un solo día en vez de dos, me parece mejor. Pero es una decisión que va a tener que tomar el gobernador pero la suspensión de las PASO sí estoy de acuerdo.