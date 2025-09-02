La industria panadera argentina enfrenta una crisis profunda. Según la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), unas 620 panaderías cerraron desde que asumió el gobierno libertario encabezado por Javier Milei.

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo y uno de los principales referentes de la CIPAN, Martín Pinto, dijo que la industria “opera muy por debajo de su capacidad instalada”.

“El consumo de pan, un alimento básico y de primera necesidad en la mesa de las familias argentinas, cayó un 50% en el último año y medio”, detalló el dirigente. “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera se venden las facturas del día anterior, con un 50% de descuento", aseguró.

Pinto aseguró que “la gente empezó a hacerse su propio pan para ahorrar, porque usa esa plata para comprar leche o carne”.

En cuanto a los precios, el kilo de pan se encuentra por encima de los $3000 promedio, mientras que la docena de facturas parten de los $9000, aunque se esperan aumentos en los próximos meses.

