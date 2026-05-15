La crisis golpea de lleno a la empresa alimenticia Alijor y mantiene en alerta a cientos de trabajadores. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, denunció retrasos salariales y una situación que ya lleva varios meses sin resolución.

Ads

“El conflicto es prolongado y la empresa viene pagando los salarios de manera incompleta y fuera de término”, aseguró el dirigente gremial en declaraciones al medio regional Lo Nuestro. La firma, reconocida por la elaboración de pan de molde y tapas para empanadas, tiene una planta en Garín donde trabajan cerca de 180 empleados.

Desde el sindicato advirtieron que sostendrán “todas las medidas necesarias hasta lograr la regularización salarial y la continuidad productiva” de la empresa.

En medio del conflicto, dirigentes del STIA mantuvieron una reunión con el vicepresidente de la Comisión de Trabajo del Senado bonaerense, Fernando Coronel, quien se comprometió a llevar el tema al ámbito legislativo provincial.

Ads

Durante el encuentro, Escalante, junto al secretario gremial Gustavo Salas y Ramón Molina, expusieron el deterioro de las condiciones laborales y reclamaron una solución urgente para los trabajadores de la planta de Garín.

“Detrás de cada salario impago hay familias que no pueden cubrir alquiler, alimentos, medicamentos ni transporte”, afirmó Escalante.

Según detallaron desde el gremio, ya hubo casi 20 audiencias sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Frente a ese escenario, el sindicato reclama el pago de los salarios en tiempo y forma, garantías para sostener los 180 puestos laborales, la conformación de una mesa tripartita de seguimiento y el freno a posibles “despidos encubiertos”.

Ads

Alijor es una empresa alimenticia argentina, fundada en 1989, dedicada a la producción y elaboración de productos panificados, pastas frescas envasadas, tapas de empanadas y pascualinas. Su actividad principal está centrada en la Provincia de Buenos Aires y elabora productos para la marca La Salteña.