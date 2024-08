El intendente Ricardo Móccero se refirió a la crisis sanitaria que atraviesa Coronel Suárez, no sólo en el hospital municipal Raúl Caccavo, sino que se hace extensiva también a la salud privada. El aumento en los precios de los medicamentos, la pérdida de empleo y obra social que lleva cada vez más pacientes al sector público y la falta de médicos en las guardias, entre las principales problemáticas.

“Nosotros teníamos un presupuesto de 1.600 millones para todo el año y lo gastamos ya el primer semestre”, declaró el jefe comunal en diálogo con Radio Provincia y detalló que en el presupuesto elaborado a fines del año pasado proyectaron un 270% de inflación pero "cada vez que se hace un concurso de precios o una licitación, era un 500% más, un 800% más”.

“Así arrancamos el año y dijimos, bueno, esperemos que se estabilice pero no, no se estabilizó. Llegaron aumentos de hasta el 2.000%”, detalló y agregó: “No a nosotros, esto le sucedió a todo el mundo, incluso a la Provincia. Esta es una decisión de un presidente que no le importa nada la salud, entre otras cosas que no le importan, pero la salud no le importa para nada y entonces liberó a las droguerías los precios”.

”Nosotros teníamos un presupuesto de 1.600 millones para todo el año y lo gastamos ya en el primer semestre. Entonces, los medicamentos los tenemos que seguir comprando y evidentemente no podemos porque no tenemos el dinero”, explicó y detalló que para el segundo semestre necesitan 1.800 millones “que no los tenemos, son cifras muy altas como para poder compensar de otro lado”.

Y continuó: “Esto es sólo en la inflación desde diciembre a junio, del 1.500%, 1.200%, los medicamentos oncológicos aumentaron el 2.000%, los insumos para cirugía aumentaron el 1.200%. Es decir, es un disparate, una locura galopante lo que han hecho”. Asimismo refirió las complicaciones que esto trae aparejadas en las intervenciones quirúrgicas: “Teníamos cirugías programadas que oscilaban entre 3, 4 por día, 5 a veces y ahora obviamente sin los recursos, todo lo que es programado, estamos tratando de derivar al Pena de Bahía Blanca”.

En ese marco aprovechó para desmentir roces con la Provincia, versión que circuló “porque no queríamos atender la gente de la zona esto no es así, esto es una mentira total, nosotros con la provincia estamos de la mejor manera. Estoy en conversaciones con (Nicolás) Kreplak porque estamos por firmar el traspaso de Neonatología Regional a la Provincia y esto es bueno, achicamos casi 700 millones en nuestros costos y aunque los medicamentos ahora se estabilizaron en un 5% o un 8%, el incremento que ya tuvieron no lo vuelven para atrás”.

La emergencia en el servicio de Guardias y en la salud privada

“Tuvimos que aumentar las guardias, hoy un médico de guardia acá en Coronel Suárez y en la zona están todos más o menos igual, están cobrando 200.000 pesos por día la guardia activa, y los fines de semana y feriados tuvimos que subir la guardia a 270.000 por día para poder compensar en parte lo que significa esto”, explicó consultado por la afectación en el servicio con el pago de Impuesto a las Ganancias recientemente aprobado por el Gobierno Nacional.

En esa línea continuó detallando: “Tenemos 110 médicos de los cuales solamente 33 hacen guardia, y yo creo que si esta situación sigue y no la corrigen, vamos a tener que salir a buscar médicos de otro país, porque acá nadie lo va a querer hacer”.

Consultado por la clínica privada ubicada en el municipio declaró: “Está prácticamente fundida, los directivos me pidieron una audiencia para esta semana porque ya están a punto de cerrarla, entonces a nosotros se nos duplica el trabajo porque al no haber un efector privado, recae todo en el Hospital”.

“Pero, de todas formas, nosotros tenemos otro agravante. Acá la fábrica de zapatillas, que en la época de Néstor y Cristina tuvo 4.000 empleados, en la época de Macri bajó a 800 porque se despedían, porque permitió la importación; resulta que ahora ya achicó a 200 y va en vía de achicar más, por la recesión que hay de ventas”, remarcó el intendente.

“Entonces, esos se quedan sin obra social y ya es un grupo familiar de 600, 700 personas que automáticamente caen en el hospital. Entonces nosotros no podemos más”, puntualizó al tiempo que explicó que intentando ampliar los ingresos enviaron un pedido al Concejo Deliberante para que se aumente la tasa, pero que el bloque de Cambiemos lo rechazó.

“Le pedimos a los productores agropecuarios, tienen una comisión vial donde se destina el 70% de la tasa para arreglo de camino. Estamos pidiendo que se vuelque un 20% al hospital y hubo negativas por supuesto de ese sector. Y la verdad es que si no tenemos un poco de solidaridad entre todos, no vamos a sostener el hospital. Nosotros tenemos un hospital de primer nivel y ahora no lo vamos a poder sostener”, concluyó.