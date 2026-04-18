La industria del calzado atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. En ese contexto, el antecedente reciente del cierre de la planta de Dass en Coronel Suárez vuelve a encender señales de alerta, no solo por lo que implicó a nivel local, sino también por lo que puede anticipar para el resto del sector.

Ads

La compañía de origen brasileño es la única fabricante en el país de marcas internacionales como Adidas, Nike, Umbro y Fila. En 2025 decidió bajar la persiana de su planta bonaerense, una medida que dejó sin empleo a decenas de trabajadores y marcó un punto de inflexión en la producción local de calzado deportivo.

Hoy, el foco está puesto en su planta de Eldorado, en Misiones, donde la firma confirmó que continuará operando. Sin embargo, el panorama dista de ser alentador: en lo que va de 2026 ya se registró un recorte de 47 puestos de trabajo y la producción se mantiene muy por debajo de los niveles históricos.

Ads

Puede interesarte

Según datos del sector, la planta llegó a emplear a más de 1.500 trabajadores y a fabricar más de 20.000 pares diarios. En la actualidad, cuenta con unos 220 empleados y produce alrededor de 4.500 pares por día.

Desde el gremio UTICRA señalaron que la empresa descartó un cierre definitivo en audiencias recientes, aunque admiten que la incertidumbre persiste. La continuidad de la actividad dependerá, en gran parte, de los pedidos que se confirmen para el segundo semestre del año.

Ads

Detrás de este escenario aparece un factor clave: la apertura de importaciones. De acuerdo a referentes del sector, las grandes marcas comenzaron a priorizar el ingreso de calzado terminado desde Asia, lo que reduce costos pero golpea de lleno a la producción nacional.

El impacto ya es visible. En su mejor momento, Dass lograba integrar hasta un 30% de insumos nacionales en su proceso productivo. Hoy, incluso componentes básicos como las suelas llegan desde el exterior. Además, la actividad en la planta misionera se fue transformando progresivamente en tareas de ensamblado.

A nivel general, la crisis también se refleja en el empleo: el sector pasó de contar con unos 20.000 trabajadores a apenas 7.000 en todo el país, según cifras sindicales.