El concejal Carlos Videla, del Bloque Patria de los Comunes, anunció que donará el 50% de su salario para brindar asistencia directa a los sectores más vulnerables de la comunidad de Patagones. Esta decisión, que representa aproximadamente $320.000 en dos meses, surge en un contexto de creciente necesidad y demanda social en el distrito que gestiona el intendente de Unión por la Patria, Ricardo Marino.

Se trata del concejal que llegó a la banca representando al “Movimiento Evita” y quién hace pocos días anunció la creación del bloque “Patria de los comunes". Lo hizo mediante una nota presentada a la presidencia del Concejo Deliberante que oficializó la decisión. Tras la conformación de su bloque unipersonal, finalmente se quebró el oficialismo dentro del Concejo Deliberante, que ya venía arrastrando internas.

Videla justificó su gesto afirmando que “estamos reconociendo la urgencia de atender las necesidades básicas de nuestros conciudadanos, especialmente en un contexto marcado por la falta de alimentos y el frío persistente”. Su intención es destinar los fondos a apoyar merenderos, bibliotecas y escuelitas de fútbol locales, con el objetivo de proporcionar una ayuda tangible a aquellos que enfrentan dificultades.

El concejal destacó que esta donación no solo busca mitigar las necesidades inmediatas de la comunidad, sino también fortalecer la economía local. “Mi sueldo no es alto en comparación a otros, pero no deja de ser un gran aporte. La ayuda se canalizará a través de órdenes de compra en mercados de barrio, fomentando así el apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles y al mismo tiempo estimulando el desarrollo económico local”, explicó Videla.

Este gesto de Videla se produce en un momento especialmente delicado, después de que los trabajadores municipales protestaran en la Municipalidad. Durante el reclamo, los manifestantes tomaron el edificio y reclamaron aumentos en los sueldos. "Ayer viví con mucha tristeza el reclamo de nuestros empleados. Espero inspirar un cambio positivo y motivar a otros a contribuir al bienestar común”, señaló Videla al respecto.

“Cada contribución cuenta y puede generar un impacto significativo en la vida de muchas personas”, aseguró Videla. El concejal también reconoció el sacrificio personal que implica esta decisión, dado que este es su único ingreso. Sin embargo, subrayó la importancia de actuar con empatía y solidaridad en tiempos complicados. “Es fundamental actuar con empatía y solidaridad en estos tiempos difíciles”, completó Videla al portal Patagones a Diario.

El peronismo de Patagones sufre en su primer año del retorno al gobierno luego de 8 años de Cambiemos en este distrito de 30 mil habitantes. Tras la suba de salarios del 21% en tres tramos, los municipales salieron a rechazar la medida y tomaron el edificio. Este episodio se suma a las denuncias por condiciones precarias e insalubres de algunas dependencias municipales, tal como adelantó el medio local ArgenSur.

En medio del conflicto que mantiene con los trabajadores municipales y el rechazo a la última propuesta salarial del Ejecutivo y el aumento por decreto, el intendente Ricardo Marino salió a dialogar con los manifestantes frente al palacio municipal. “No tengo la varita mágica, ni la bola de cristal, pero sí tengo la fuerza y el coraje para tomar decisiones. No tengo plata ni siquiera para dar los servicios”, expresó el jefe comunal.

“Yo no me enriquecí ni me vengo a enriquecer a la municipalidad. Tengo 72 años. Estoy dando mi vida por ustedes porque sé que lo necesitan. Porque podría hacer lo contrario, irme en mi casa y quedarme tranquilo sin embargo por algo el pueblo me puso acá. Yo siempre dije quiero ser el intendente de ustedes pero yo en seis meses no puedo hacer milagros compañeros, entiéndame”, concluyó.

El distrito más austral de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una realidad crítica. Vale recordar que semanas atrás, el intendente de Patagones, Ricardo Marino, expresó su preocupación y alertó que "la situación es aún peor que la crisis del 2001”. En una entrevista con Radio Provincia AM 1270, el jefe comunal contó que "de cada 10 vecinos, 7 me piden trabajo" y confesó que "hasta los trabajadores municipales requieren asistencia alimenticia".